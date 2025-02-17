中國科學技術大學地球和空間科學學院官網近期更新後顯示，原任美國萊斯大學終身教授的鈕鳳林已回國擔任中國科學技術大學地球和空間科學學院傑出講席教授。



鈕鳳林 中國科學技術大學地球和空間科學學院官網

美國萊斯大學終身教授鈕鳳林歸國，加盟母校中國科學技術大學。

公開資料顯示，鈕鳳林1988年本科畢業於中國科學技術大學地球物理專業，1994年、1997年先後在日本東京大學獲地球物理學碩士與博士學位，2002年起任美國萊斯大學地球科學系助理教授、終身副教授、終身教授。2008年獲美國國家科學基金委傑出青年學者獎。在國際知名刊物發表論文170余篇，其中Nature 6篇，Nature Geoscience 4篇，Nature Communications 1篇，論文被引用7700余次，H-index 52。

鈕鳳林長期專注於地震成像技術的開發與應用，通過多尺度研究揭示地球內部不同深度的速度結構，為地球演化、防震減災及能源資源勘探提供科學支持。截至目前，他的研究成果在中地幔、內外核邊界、地球最深層內核以及斷層應力監測等領域尤為突出，廣受認可。