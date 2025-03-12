中國森林覆蓋率超25%　成全球增綠最快最多的國家

《央視新聞》報道，2024年，中國完成國土綠化任務超1億畝，目前森林覆蓋率超過25%。十八大以來，中國累計完成營造林面積11.6億畝，成為全球增綠最快最多的國家。



中國成全球增綠最快最多的國家。（央視新聞）

中國成全球增綠最快最多的國家。（央視新聞）

報道指，中國森林蓄積量達200多億立方米，草原綜合植被蓋度穩定在50%以上，人工林面積居世界第一。

全國綠化委員會辦公室公布的《中國國土綠化狀況公報》顯示，2024年，全國完成營造林444.6萬公頃，種草改良322.4萬公頃，治理沙化石漠化土地278.3萬公頃，森林覆蓋率超25%，森林蓄積量超200億立方米。

中國國土綠化狀況公報。（央視新聞）

國家林業和草原局生態保護修復司司長張利明介紹，十八大以來，中國累計完成營造林面積11.6億畝，成為全球增綠最快最多的國家。

中國成全球增綠最快最多的國家。（央視新聞）

截至2024年，中國建成國家森林城市212個。城市建成區綠化覆蓋率達到43.32%，城市人均公園綠地面積達到15.65平方米，村莊綠化覆蓋率達到32.01%。2024年，中國全國林業產業總產值達10.17萬億元，森林食物年產量超2億噸，成為繼糧食、蔬菜之後的第三大重要農產品。