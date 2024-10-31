大美嶺南｜從清遠「懸崖村」到廣州花都　鄉間都市共舞生態和諧

2024年，是綠美廣東生態建設的關鍵之年。綠水青山就是金山銀山！生態中國發展進程的每一步，都有廣東的「綠美」擔當。行於山巒中，回望來時路。羊城晚報《大美嶺南》綠美篇章，如同花開的聲音，如同拔節的力量，緩緩展開南粵大地的綠美畫卷。嶺南大地，出門見綠，推窗見景。



清晨，清遠連州東陂河畔，陽光初照，寨江村的拱橋旁，一棵大樹伸展著枝丫，遊人競相留影，光影定格了人與自然和諧共生的美好瞬間。

傍晚，潮州潮安登塘鎮的大榕樹下，悠揚的曲聲從二胡、古箏中流淌，飄上枝頭，繞在瓦上，古村的悠然圖景緩緩呈現。你可以在山水湖田間體會山清水秀與雞犬桑麻共繪的樂園景象。

「春江浩蕩暫徘徊，又踏層峰望眼開」。春日里，肇慶硯洲島的包公擲硯處，風起綠洲，江水滔滔，自然之美讓人心曠神怡。

盛夏，搖櫓泛舟，依山傍水間，詩情與綠意互融。你可以在佛山三水白坭鎮三巷村感受那小橋流水的潺潺詩意。「雲繞北峰詩畫里，小住三日已忘家。」

秋天，清遠連南大麥山鎮的金色梯田，沿著山坡蜿蜒而上，連接天地，描繪著秋的艷麗，譜寫著勤勞與豐收的讚歌。

「水杉林盡染，冬意詩滿懷」。冬日，中山的落羽杉漸漸煥紅，點綴在青山綠水間，如同晚霞，充滿詩意。

仁者愛山，智者愛水。河源霍山的峰巒，肇慶賀江的碧波，都是廣東名山秀水的代表。而「懸崖村」清遠陽山水吊村，河源林寨古村，以及廣州花都蓮塘村等，都是鄉愁的載體，是故鄉的縮影。

此心安處是吾鄉。一縷「幽巷深處有人家」的迷人意境裊裊升起，大美嶺南，四時花開，越嶺向南，明艷如斯。