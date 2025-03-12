五角大樓高官：台灣對美國而言非「生死攸關」，避免激化對華矛盾

台灣問題長期以來一直是美國政府干涉中國內政的主要抓手。而面對屢屢「討要保護費」並在半導體問題上施壓的特朗普政府，台當局正對「台美關係」走向惶恐不安。



本文獲《觀察者網》授權轉載。



日本《日經亞洲》網站3月10日報道注意到，特朗普團隊關鍵人物、美國防部負責政策事務的副部長提名人埃爾布里奇·科爾比（Elbridge Colby）近日在聽證會上表示，台灣並非美國「生死攸關」（existential）的利益，美國明確承諾保衛台灣不僅成本大於收益，並可能激化與中國大陸的矛盾，引發多方面風險。報道認為，科爾比的表態與拜登政府的立場形成鮮明對比。

美國防部負責政策事務的副部長提名人埃爾布里奇·科爾比（Elbridge Colby）。（美國國防部官網）

報道稱，雖然科爾比只是五角大樓的三號人物，但被認為是特朗普團隊的關鍵智囊。特朗普去年12月宣佈提名時曾在「真相社交」上寫道，科爾比是「『美國優先』外交和國防政策的高度受尊敬的宣導者」。

一位亞洲外交官對《日經亞洲》表示，特朗普提到了「外交政策」，表明科爾比的影響將超越國防領域。美國副總萬斯在3月4日參議院軍事委員會聽證會上也專門介紹了科爾比，進一步凸顯了他的重要性。

科爾比在提交給軍事委員會的書面答覆中表示：「我認為明確承諾保衛台灣的成本大於其收益。」

他稱，雖然美國在台灣問題上擁有重要的國家安全利益，中國大陸拿下台灣對美國利益是一場「災難」，但他認為，除了目前宣稱美國對台灣安全有重大利益的政策之外，更進一步的做法將「在多個方面引發嚴重風險」，例如激化與中方的關係，並為中方軍事行動提供藉口。

科爾比的觀點並非首次出現。例如被任命為負責戰略事務的國防部副助理部長的奧斯丁・達默（Austin Dahmer）就曾表示——台灣問題對美國而言並非生死攸關，即便台灣「失守」，美國民眾照樣能過得不錯，美國不會為保衛台灣「折斷自己的矛頭」。

針對特朗普將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，賴清德2月14日召開國安會議應處，會後並接受媒體提問。（台灣總統府）

美國智庫「史汀生中心」高級研究員凱利·格科表示，華盛頓對美國防禦邊界應在何處的看法存在分歧。

她說：「有些人會說那是台灣。有些人，像我一樣，會說日本是底線。還有一些人更加克制，認為美國本土才是底線。」

格里科補充道，從地理、經濟和軍事力量的角度看，一些地方天生就比其他地方更重要。「對地區權力平衡最重要的國家是亞洲的主要工業強國，如美國、中國、日本、印度和韓國。東南亞的新加坡因特殊的地理位置也很重要。可台灣就不是這樣」

她還說：「美國希望中國大陸不要奪取台灣，但就算最壞的情況發生，地區權力平衡依然可以得到維持。」

在科爾比聽證會前幾天，《外交事務》雜誌發表了一篇文章稱，「亞洲的權力平衡並不取決於對台灣的控制」。

圖為2025年3月9日，特朗普在空軍一號上接受傳媒訪問。（Reuters）

這篇以「台灣執念：美國戰略不應取決於一場無法獲勝的戰爭」為題的文章指出，美國應「從遠處」協助台灣應對潛在的兩岸衝突，並確保美國在亞洲的地位無論衝突結果如何都能保持完整。

美國智庫「國防優先」研究員詹妮弗·卡瓦納（Jennifer Kavanagh）表示，特朗普的防禦邊界可能不會包括韓國或台灣。她說：「我不太確定他如何看待美國對菲律賓和日本的承諾。我懷疑未來四年中國不會試探他們，而對韓國和台灣的承諾可能會受到考驗。」

美國企業研究所（AEI）高級研究員札克·庫珀12日表示，特朗普正尋求「至少一個世紀以來對美國戰略思維進行最根本的變革」，特朗普團隊面臨的選擇是優先應對中國還是退守美洲。

「從歐洲和中東撤回部分部隊與這兩種戰略都一致。但這些部隊之後去向何處是另一個問題。國務卿魯比奧和總統國家安全事務助理華爾滋似乎支援優先應對中國並在東亞擴大存在。但特朗普總統及其許多最親密的MAGA顧問似乎傾向于退守和『美洲優先』方針。」

「台灣為特朗普的關稅政策和華盛頓的變化做準備。」美國《紐約時報》2月13日以此為題發表長篇評論文章稱，在特朗普第二任期的頭幾周裡，台當局正努力適應轉向不確定性和交易性的對美關係。儘管台灣政商界人士鉚足了勁向特朗普政府示好，不僅拋出能源等領域合作的橄欖枝，還積極展示台灣半導體產業對美國的價值，但美國官員透露，這些舉動收效甚微，他們與特朗普政府的互動相當有限。

經常與島內政界人士交流的學者直言，台灣只不過是想說服自己他們與美國關係依然良好，並且能夠渡過這場風暴。有美國前情報官員警告稱：此前「挺台」的一些美國政客並未進入特朗普新內閣，這很能說明問題，表明台灣在某些方面押錯了寶。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

值得一提的是，2020年6月，前美國總統國家安全事務助理博爾頓出版的《白宮回憶錄》披露，特朗普「格外不喜歡」台灣，甚至用「筆尖」和「辦公桌」比喻中國台灣地區和中國大陸之間的關係。這一爆料內容一經公開，當時就有台灣島內的網民哀歎道：原來台灣連「棋子」都算不上，只是「筆尖」。

按照博爾頓書中的說法，特朗普內心並不想插手台灣。但實際上，特朗普在第一任期內對華動作頻頻，正是在其任內，美國將所謂「2019年台北法案」簽署成法。

中方多次強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。中國堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫、明確的。美國政府應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。