國安部：反分裂法「利劍高懸」　台獨不敢逾越

《反分裂國家法》通過20周年之際，國家安全部今（14）日發表評論文章，強調該法「利劍高懸」，即便台獨勢力不斷「挑釁生事」，但至今仍不敢逾越該法所劃定的法律紅線與政治底線。文章並警告，若「台獨」分裂勢力「膽敢以身試法」，將遭到嚴厲懲處。



國安部官方微信公眾號今日上午發出一篇署名為「本官微評論員」、標題為「利劍高懸：《反分裂國家法》施行20周年」，全文約1500字的文章。文章開篇指出，「二十年來，兩岸關係的發展歷程證明，《反分裂國家法》是捍衛國家主權與領土完整的『利劍』，是維護與促進台海地區和平穩定的『堅盾』，是台海地區和平穩定的『定海神針』，是維護兩岸民眾生命財產安全的有效法律武器與堅實法律保障。」

文章指出，儘管過去20年來台獨勢力屢屢挑釁，但始終未敢觸碰《反分裂國家法》的紅線。然而，近期民進黨當局仍持續推進「漸進台獨」，甚至試圖謀求「法理台獨」，這些行徑已嚴重影響台海和平穩定，也威脅到兩岸關係發展及台灣民眾的安全與福祉。

文章強調，「這更加凸顯堅持和實施《反分裂國家法》的極端重要性」，並重申大陸將持續貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑與外部勢力干涉，維護兩岸關係和平發展。

文章最後警告，「任何『台獨』分裂活動都是非法、無效的」，若台獨分裂勢力「膽敢以身試法」，將面臨嚴厲懲罰。「我們有能力和信心繼續用好《反分裂國家法》這柄利劍，對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力依法予以堅決打擊和嚴正懲戒。」