藝人赴陸發展受壓、清查公務員持陸證 賴清德：要尊重｢國家利益｣
撰文：許祺安
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針對近來部分台灣藝人轉發中國大陸官方文宣，強調「台灣並非國家」一事，賴清德3月13日召開國安高層會議後舉行記者會表示，他理解台灣藝人在中國大陸發展事業的困難，並承認其所面臨的壓力，但也強調，希望這些藝人能夠尊重台灣的國家利益與台灣人民的感情。
綜合《中央社》、ETtoday等台媒報道，賴清德顏值，「很清楚台灣藝人在中國發展事業，在中國壓力之下，的確有不容易的地方，但是也希望在中國發展事業的藝人，也能夠尊重國家利益，尊重這塊土地上人民的感情」。賴清德呼籲這些藝人珍惜台灣提供的成長環境，以及民主自由的生活方式。
此外，針對近期台灣政府清查公務員是否持有中國大陸身分證、護照、定居證及居住證，引發基層公務員不滿的聲音，賴清德在記者會上強調，面對北京的威脅，台灣政府進行相關清查工作有其必要，並指出，部分公務員認為這項措施「提供機會讓他們對國家表達愛心」。
根據ETtoday報道，這波清查擴及公設財團法人與公營事業，陸委會表示，推動至今獲得絕大多數現職人員配合，進展順利，預計很快就能完成。但也有部分公務員認為此舉過於嚴格，引發爭議。
賴清德強調，軍公教服公職，對國家有忠誠義務，特別是在國家面對中國文攻武嚇時，政府清查有其必要。他進一步指出，清查行動是為確保國家安全，並強調台灣政府的政策將持續推進，以確保台灣不受中國大陸影響。
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