賴清德宣布恢復台灣軍事審判　稱因應中國大陸滲透

大陸籍配偶「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭滲透等情事頻傳，賴清德3月13日11時召開國安高層會議，他在會後發表敞廳談話表示，為了因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。



據了解，台灣軍事審判不在使用是因2013年台灣軍中爆發役男洪仲丘因受虐致死案件，台灣立法院朝野黨團迅速啟動修法程序，同年8月6日火速三讀通過「軍審法部分條文修正案」，明訂現役軍人若是非戰時犯罪，其偵審程序不再適用軍審法，改依「刑事訴訟法」由普通檢察署、法院處理，自此軍審法幾乎名存實亡，各級軍檢署、軍事法院也於隔年正式裁撤。



身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

賴清德今日（13日）發表談話稱，要全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

此外，他強調，為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，「國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂『對敵人效忠表示』之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊的紀律。」

賴清德：軍公教人員要查是否有中國證件，港澳人士來台增設長期居留

賴清德也表示，要求內政部、陸委會等相關機關就台灣人申請中國涉及身分認定的各種證件，包括：護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，「尤其是對國家有忠誠義務的軍公教人員，以嚴防並遏制中國藉『融合發展』為名，進一步採取試圖扭曲我國人對國家認同的統戰操作。」

3月13 日，台總統府國安高層會議會後記者會，賴清德發表敞廳談話。（台灣總統府）

賴清德指出，「對中國人士及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量，原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分，有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。」

針對中國人士來台交流進行風險管理，賴清德稱，中國人士來台之審查及許可，應以進行正常兩岸交流，以及對等尊嚴的官方互動為範圍，並應將兩岸情勢變化等相關因素納入考量。

他也強調，應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質之活動。

因洪仲丘事件廢止軍事審判法

據了解，於2013年7月4日，台灣役男洪仲丘在退伍前兩天不幸離世，洪仲丘的家屬接到噩耗後出面控訴，引發輿論抨擊軍方懲處不當，並對軍檢體系表達不信任，「公民1985行動聯盟」兩度發動遊行要求政府改善軍中人權，並還給洪家公道與真相，據統計超過10萬人聚集在凱道周圍，是台灣史上最大的公民行動，被媒體稱為「白衫軍運動」、「凱道八月雪」。

2013年的陸軍士官洪仲丘死亡案件，據報引發25萬人遊行抗議，推動軍方制度性改革。（資料圖）

洪仲丘事件成為推動軍事審判廢除的重要力量，政府在強烈的社會壓力下，決定進行司法改革，將軍事刑事案件交由普通法院處理。此舉不僅旨在保障軍人基本人權，也進一步促進台灣民主化和法治建設，並提升司法系統的透明度和公信力。

同年8月，立法院修正《軍事審判法》，如果現役軍人在「非戰爭狀態時」觸犯《陸海空軍刑法》中的罪名，有別於以往在軍法體系中，由軍事檢察官偵查、軍事法院審理的模式，改由一般司法體系的檢察官、法官分別進行偵查及審理的工作。

不過，軍事審判法修正後11年後，賴清德宣布恢復以因應中國大陸滲透和間諜活動威脅。