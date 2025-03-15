習近平《求是》刊文：始終把民營企業和民營企業家當作自己人

新華社報道，3月16日出版的第6期中共黨刊《求是》雜誌將發表中共總書記、國家主席習近平的重要文章《堅持和落實「兩個毫不動搖」》。這是習近平2013年11月至2025年2月期間有關重要論述的節錄。



文章強調，黨和國家堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；黨和國家保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

文章指出，我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。

文章指出，我們強調把公有制經濟鞏固好、發展好，同鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展不是對立的，而是有機統一的。公有制經濟、非公有制經濟應該相輔相成、相得益彰，而不是相互排斥、相互抵消。要立足社會主義初級階段，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」。