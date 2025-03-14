《反分裂國家法》20年｜宋濤：反分裂法劃定非和平制止台獨紅線

《反分裂國家法》實施20周年座談會今（14）日上午在北京人民大會堂舉行，中國全國人大常委會委員長趙樂際、副委員長李鴻忠、中共中央外事辦主任王毅、中共中央統戰部長石泰峰、公安部長王小洪、中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立、國台辦主任宋濤等黨政高層出席。不過，中共總書記習近平並未現身，引發關注。



宋濤：《反分裂法》劃定非和平制止台獨紅線

綜合媒體報道，宋濤在會上致詞指出，20年前第10屆全國人大三次會議通過《反分裂國家法》，該法「捍衛國家主權與領土完整，震懾和遏制台獨分裂，推動祖國統一進程」，對維護台海和平穩定及中華民族利益具有深遠影響。宋濤強調，無論台海形勢如何變化，一個中國原則不能肆意挑戰。

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

宋濤表示，中共十八大以來，習近平總書記「領航掌舵」，對台政策方向明確，大陸牢牢掌握兩岸關係的主導權，並強化執行《反分裂國家法》，深化兩岸交流合作。宋濤強調，台灣是中國的一部分，「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，也絕不能分割。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變」。

談及對「台獨」的應對，宋濤指出，《反分裂國家法》「清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」，強調「台獨分裂與台海和平水火不容，是祖國統一的最大障礙」。他批評民進黨「倚外謀獨」，嚴重破壞台海和平穩定，並提及大陸已出台懲治「台獨」的司法文件與清單，警告「台獨分子將受到歷史和正義的清算」。

國台辦主任宋濤。（資料照片）

習近平缺席座談會 趙樂際現身破傳聞

台灣媒體此前尤其關注習近平是否會出席本次座談會，但最終僅由趙樂際、王毅、石泰峰等高層代表出席。值得注意的是，趙樂際3月11日因「呼吸道感染」缺席中國全國人大閉幕式，這是近20年來中共最高層政治局常委首次缺席重要場合，引發「出事」揣測。然而，央視新聞在3月12日晚間聯播播出趙樂際出席活動的畫面，14日更現身主持座談會，已形同打破相關傳聞。

此次座談會召開之際，逢賴清德前日（13日）才召開國安高層會議，提出針對中國大陸的17項策略，隨即遭到大陸國台辦強烈抨擊。國台辦當晚回應，「玩火者必自焚，如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。與此同時，央視新聞14日上午發布解放軍東部戰區海軍淮北艦實彈射擊影片，展現「常態化戰備警巡」訓練，進一步釋放強烈警告信號。

3月14日，央視新聞發布解放軍淮北艦發射飛彈的畫面，該艦不久前被披露擔負對台戰備警巡任務。（央視新聞）

今日座談會主持人、人大副委員長李鴻忠則強調，「解決台灣問題是實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求」。