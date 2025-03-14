反分裂法20年賴清德提17條國安策略 學者：台獨反分裂成內政問題

今日（14日）舉行反分裂國家法20周年座談會，由全國人大委員長趙樂際出席，國台辦主任宋濤也發言。台媒引述學者分析指，官方意在淡化解放軍的角色，並凸顯出台獨、反分裂等屬於「內政」議題。另外，「反對台獨的急迫性增加」，而「反獨國際化」應該是當前的政策重點。



3月14日，《反分裂國家法》實施20周年座談會在北京舉行，全國人大委員長趙樂際（中）、中共中央外事辦主任王毅（右）、中共中央統戰部長石泰峰（左）出席。（中時新聞網）

台學者：反分裂法從宣誓到進入執行層面

台媒《聯合報》採訪曾任陸委會副主委的台灣文化大學教授趙建民，他指出大陸反分裂國家法制定20周年，已經從法律宣誓進入法律的執行層面。尤其該法是大陸的「基本法律」，由大陸全國人大通過，而非人大常委會通過。

趙建民表示，今年展現的特殊性，首先在於「反對台獨的急迫性增加」，尤其國台辦回應賴清德最新提出的17條的說法，幾乎比照當年對李登輝（兩國論）的回應，之所以急迫，是由於賴清德提出「境外敵對勢力」，形同兩岸關係回到解嚴以前。

報道採訪政治大學國關中心主任王信賢，他指出，這次座談會規格並沒有較上次提高，雖有公安系統官員加入，但沒有中共軍委副主席出現。他認為，官方意在淡化軍方的角色，並凸顯出台獨、反分裂等屬於「內政」議題，這也與懲獨22條有關，後者真正執法的是公安系統。

台學者：「反獨國際化」成政策重點

趙建民分析，現在大陸在把「反獨國際化」，例如對外關係法有特別提到一中原則，就是針對台灣，加上這兩年中國外長王毅在兩會記者會特別強調台灣光復那段、2758號決議，中國大陸在國際上全力圍堵台獨的急迫性非常明顯。加上宋濤今日表示依法強化兩岸同屬一中，現階段中國大陸反獨會從加強法律跟國際面的一中原則的強化，應該是當前的政策重點。

兩位學者特別點出，今日宋濤所提及的「馬習二會」中習近平的談話。趙建民表示，該談話從民族、族群角度，為九二共識提供一個新的面向，宋濤再提出「是有意義的」，要提醒民進黨九二共識是可以有多元的解釋，開啟新的一扇門。

趙建民也分析，賴清德看起來也是非常急迫才會制定17條，但感覺對兩岸安全的認知出現重大的偏差，把「政治作戰」誤認為是「統戰」，若把宗教、學術交流定位為統戰，再把滲透、分化、法律戰連在一起，「這個國安政策不就完蛋了嗎？」他強調當前兩岸敵對性那麼高，總統的責任應是想辦法排除「非和平手段」的發生，而非像現在這樣「提油救火」。