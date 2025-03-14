《反分裂國家法》20年｜趙樂際：進一步完善「以法懲獨」制度體系

《反分裂國家法》實施20周年座談會今（14）日在北京舉行。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際出席並講話。趙樂際強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，深刻認識《反分裂國家法》的重要作用，堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。



綜合內媒報道，趙樂際在會上指出，20年來，特別是黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全面實施《反分裂國家法》，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，進一步豐富完善「以法懲獨」的制度體系，堅決開展反分裂反干涉重大鬥爭，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，有力維護一個中國原則，推動反「獨」促統不斷取得新的進展和成效。

對於解決台灣問題，趙樂際強調，實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，是全體中華兒女的共同願望，也是實現中華民族偉大復興的必然要求。要堅定信心決心，扎實推動祖國統一進程。堅定捍衛國家主權和領土完整，守護中華民族共同家園。堅定促進兩岸交流合作，共創中華民族綿長福祉。堅定弘揚中華文化，鑄牢中華民族共同體意識。

官方介紹，今次座談會由人大副委員長李鴻忠主持。王毅、石泰峰、王小洪、劉振立等出席座談會。

此外，包含中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹，東部戰區司令員林向陽，台胞代表黃清賢等人同在座談會上進行發言。

中央黨政軍群有關部門和北京市有關負責同志，有關民主黨派中央負責人，以及專家學者代表等參加座談會。