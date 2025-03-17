搞權色交易、靠軍工吃軍工　中航工業前董事長譚瑞松被逮捕

3月17日，最高檢消息，中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松涉嫌貪污、受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪對譚瑞松作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



公開資料顯示，譚瑞松1962年2月在吉林出生，湖南攸縣人，長期在航空系統工作，曾擔任中國航空工業集團公司副總經理、黨組副書記、總經理等職。

2018年5月，譚瑞松任中國航空工業集團有限公司董事長、黨組書記，至2023年3月1日卸任。2024年8月30日，譚瑞松被查。今年2月，譚瑞松被開除黨籍。

通報提到，經查，譚瑞松喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在職工錄用等方面為他人謀取利益。

最高人民檢察院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪，對中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松作出逮捕決定。（微信公眾號＠長安街知事）

譚瑞松違規收受禮金，搞權色交易；道德敗壞；毫無紀法底線，「靠軍工吃軍工」，侵吞巨額公共財物；將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業改制併購、承攬工程項目、職工錄用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

譚瑞松嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予譚瑞松開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。