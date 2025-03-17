解放軍今在台海軍演！台軍：偵獲26架陸機出海　其中20架逾越中線

中國大陸今日（17日）下午透過其外交部例行記者會媒體提問的方式，間接宣布解放軍今天在台海附近開展軍事演習。外交部發言人毛寧表示，中方有關軍事行動是捍衛國家主權安全和領土完整的必要、合法、正當之舉，是對外部勢力執意縱容支持台獨行徑的堅決回應，是對台獨分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。



台灣軍方偵獲解放軍殲-10等軍機。（台灣軍方）

台灣軍方今日表示，自上午6時40分起，陸續偵獲解放軍殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入北、中、西南及東部空域，配合解放軍艦執行「聯合戰備警巡」。

央視報道，大陸外交部發言人毛寧主持17日舉行的例行記者會。有記者問：「據了解，中國軍隊今天在台海附近開展了軍事演習。外界認為，這同近期美國務院網站修改對台政策表述和台獨勢力倒行逆施有關，中方對此有何評論？」

對此，毛寧指出，美方近期在台灣問題上採取了一系列錯誤行徑，特別是修改美國務院網站所謂美台關係頁面和事實清單內容，刪除體現一個中國、不支持台獨等重要表述，在涉台問題上立場嚴重倒退，這是美方蓄意推行「以台制華」、縱容支持台獨的又一惡劣例證，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中美關係政治基礎中的基礎，基礎不牢，地動山搖。

她並說，「台獨同台海和平水火不容，搞台獨分裂是死路一條，『以台制華』只會引火上身。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國歷屆政府在台灣問題上所做的鄭重承諾，停止越線挑釁行徑，慎之又慎地處理台灣問題，不要對台海和平穩定和中美關係造成進一步的嚴重損害。」