從仿製到自主研發　回顧中國航空引擎研製歷程

近日，中國先進民用渦軸引擎 AES100 首次公開高空模擬試驗。《央視新聞》報道。回顧中國航空引擎研製歷程，首次披露戰鷹「造心」背後的故事。



新中國成立之初，航空工業基礎薄弱，當時的第一批航空發動機人要想提升技術水平，最快的方法就是仿製。M-11是蘇聯研製的航空引擎，也是新中國成立後仿製成功的第一型航空引擎。

1954年初，M-11的仿製任務正式開始，羅廣源等技術人員成為第一批接收蘇聯提供全套圖紙資料的人。一次，經過長江時，羅廣源心急火燎想讓輪渡船家開快點，卻被懟「坐飛機」，於是他誓要造出國產引擎。

然而，M-11共有567種2684個零部件，仿製生產需要全新設計製造3121種專用工裝。當時技術落後、設備簡陋，仿佛是不可逾越的高山，但中國航發人並未氣餒，他們用徒手銼、油石磨等土得掉渣的工具和方法仿製M-11。最終歷時7個月零3天，在1954年8月16日，M-11航空引擎試製成功。

仿製蘇聯的M-11航空引擎。（央視網）

20世紀6、70年代，世界先進航空引擎多項核心性能指標逐漸逼近極限，而中國引擎關鍵核心技術始終受到鉗制和封鎖，仿製並非長久之計，中國航空引擎必須走自主創新之路。

1984年，中國自主研製的「玉龍」渦軸引擎正式啟動預研工作，但一份檔案顯示關於代號「40號機」的研發計劃通知，實際下發時間是1981年。而「40號機」正是「玉龍」引擎的前身。

「40號機」檔案顯示，因為當年中國對專用武裝直升機設想的型號重量為4噸級，因此預研階段就以4噸級為基礎，內部代號「40號機」，但最終直-10體量更大，內部稱號也隨之更改。

「玉龍」渦軸引擎。（央視網）

「玉龍」研製對標的是世界一流引擎，但當時的研究所還幾乎沒有計算能力，研發人員只能去國內先進的計算中心做數據計算，因為計算機不能停，所以他們一整天都待在機房，連吃飯都是在機房內解決。當時計算數據量巨大，研發人員只能用紙帶存儲數據，再用籮筐挑回來靠人工比對分析。

2013年12月，「玉龍」工程獲國家科技進步獎一等獎，是中國航空引擎單獨申報取得的最高國家級獎項，使中國具備追趕世界先進引擎的水平和能力。

AES100 引擎 。（央視網）

如今，中國自主研製1000千瓦級先進民用渦軸引擎AES100，具備高效率、低油耗、長壽命、高安全性等特點，綜合性能達到國際先進水平。

新中國成立以來，中國航發人也完成了從逆向仿製到正向研發的技術代際躍遷，將繼續錨定高水平科技，打造更強勁的「中國心」，重器淬火、雲端礪劍，以硬核創新守護和平。