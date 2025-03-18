以「放貸收息」大肆斂財　台盟中央原常務副主席李鉞鋒被提起公訴

撰文：陳進安
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據最高人民檢察院周二（18日）消息，十四屆全國人大常委會原委員、監察和司法委員會副主任委員，台灣民主自治同盟中央委員會原常務副主席李鉞鋒涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山西省太原市人民檢察院審查起訴。近日，太原市人民檢察院已向太原市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，被告李鉞鋒利用擔任重慶市人民檢察院第一分院副檢察長，重慶市人民檢察院副檢察長，全國政協委員，重慶市政協副主席，台盟中央常務副主席，全國人大常委會委員、監察和司法委員會副主任委員等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

此前，李鉞鋒因嚴重職務違法被開除公職。通報指，經查，李鉞鋒無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、接受宴請和旅遊安排；違反組織要求，不如實報告個人有關事項；違反廉潔要求，違規從事營利性活動，利用職權或者職務上的影響為他人謀取私利；長期投機鉆營，大搞新型腐敗、隱性腐敗，以「放貸收息」等隱蔽方式大肆斂財，利用職務便利為他人在案件處理、工程款催收、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李鉞鋒行為已構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，由國家監委給予其開除公職處分；沒收其違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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