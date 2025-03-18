禁止製造惡性競爭　中汽協：倡議行業企業停止對外發布銷量周榜

中國汽車工業協會周二（18日）發布關於規範企業數據發布的倡議書，倡議行業企業停止對外發布銷量周榜，禁止製造惡性競爭。



倡議書指，近年來，中國汽車產業加速向電動化、智能化、網聯化轉型，並取得了領先優勢。成績來之不易，需要行業各方倍加珍惜。中國汽車工業協會以推動汽車產業高質量發展為己任，致力於維護公平競爭環境，引導行業自律，促進行業健康發展。近期我們關注到部分車企頻繁發布不能代表市場規律的銷量周榜，數據來源不明，引發輿論誤讀，擾亂行業秩序，加劇了「內卷式」惡性競爭。

為維護汽車行業健康生態，引導行業聚焦高質量發展，中國汽車工業協會向中國汽車行業企業提出兩大點倡議，一是規範數據發布，維護行業公信力。倡議企業停止對外發布銷量周榜，避免碎片化信息引發片面解讀，減少誤導性輿情對市場的幹擾。倡導企業以符合汽車行業運行規律的數據（如月度、季度、年度）為周期發布本企業經營數據，共同保障行業健康平穩運行。

二是倡導良性競爭，杜絕不當宣傳。企業宣傳應聚焦自身經營成果，宣傳內容應關注企業自身技術突破、產品創新及服務升級，避免使用對比性表述，發布關聯性排名等內容，禁止通過拉踩、攀比製造惡性競爭，推動行業從「數據競賽」轉向「服務、價值競爭」。

除了請各企業積極響應，倡議書同時呼籲第三方機構及媒體響應以上倡議，停止發布銷量周榜，主動傳遞行業技術進步、綠色轉型等積極成果，引導公眾理性看待市場波動，抵制炒作短期數據、渲染焦慮等行為，塑造行業發展正能量，共同營造風清氣正的行業環境，推動中國汽車產業高質量發展。