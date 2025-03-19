中國聯通原副總經理曹興信被決定逮捕　搞權色、錢色交易任上被查

據最高人民檢察院周三（19日）消息，中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組成員、副總經理曹興信涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，山東省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對曹興信作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



公開資料顯示，曹興信1966年10月生，擁文學碩士學位。曾任中央組織部幹部四局副局長，公務員管理辦公室巡視員、副主任，公務員三局副局長、一級巡視員，全國組織幹部學院黨委書記、副院長（正局級）等職。2023年1月，曹興信任中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理、黨組成員。同年3月，被任命為公司高級副總裁。2024年6月18日，中國聯通發布公告，同意續聘公司經理層成員，曹興信擔任公司高級副總裁。

2024年9月28日，中央紀委國家監委網站發布消息，曹興信涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；29日，中國聯通發布公告，曹興信已不符合公司章程中關於高級管理人員的任職資格要求，公司董事會審議通過解聘其高級副總裁、總法律顧問職務。

2025年2月24日，中央紀委國家監委發布通報，曹興信嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

通報稱，曹興信政治意識淡漠，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；組織原則缺失，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮金，搞權色、錢色交易；違規干預和插手執法活動；利用職務便利為他人在項目承攬、工作安排、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

曹興信嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予曹興信開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。