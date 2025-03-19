百度副總13歲女網暴孕婦惹信息安全憂慮　用戶註銷賬戶困難重重

近日，百度副總裁謝廣軍女兒「起底」孕婦一事，引發民眾對百度信息洩露的關注。網上有用戶擔憂信息安全，開始註銷百度網盤，惟註銷時卻困難重重。



事發於幾日前，有多名網民發帖稱，一名帳號名為「你的眼眸是世界上最小的湖泊」的網民自2024年以來，多次在飯圈「開盒（起底）」素人。有線索指向這名網民「眼眸」疑為百度副總裁謝廣軍的女兒。而疑似「眼眸」的另一個帳號自稱「開盒」信息是來自其家長，外界因而懷疑百度內部用戶隱私保護機制是否完善。

百度副總裁謝廣軍致歉。

3月17日，百度副總裁謝廣軍在朋友圈「道歉」，稱女兒是將「海外社群網站上的他人隱私信息發布在自己的賬號上」。3月18日，百度安全負責人陳洋在百度內網稱「數據並非從百度泄露」。

據《正在新聞》報道，受該事件影響，在社交平台上，有大量用戶聲稱擔心信息泄露。他們認為，百度網盤會自動備份手機中的照片，其中含有大量個人隱私信息。擔憂百度數據信息安全，不願繼續使用百度網盤。有網民表示將會直接注銷賬戶。有網民注銷時遇到困難。

用戶張女士稱，她很擔心百度隱私保護。自己有百度網盤和百度貼吧賬號，注銷不太順利，用很多年積累了很多信息，最後是用電腦注銷。

另一位用戶王小姐則表示，自己有注銷賬戶的習慣，但「文小言」和「一刻相冊」相較其他App而言注銷起來很麻煩，找不到入口，而且需要觀看廣告。

用戶姚先生也提到，百度網盤不能直接從手機上注銷，手機注銷時需要先檢測，檢測之後需要先刪除網盤里的資料，而且必須去電腦上操作，感覺很繁瑣。它的數據留存很久，毫無印象的數年前打車記錄都有，感覺有點恐慌。同時姚先生提出質疑，既然要注銷了，為什麼平台不能直接清空注銷，非要用戶自行清空（文件）後再注銷。