13歲女兒為追星問題參與網暴孕婦　百度副總裁道歉：深感愧疚

近日，有網民發帖稱，有未成年人在網上參與了對一位孕婦的「開盒」（香港稱「起底」），對其造謠、曝光其工作單位，並對其丈夫發去辱罵信息，只因該孕婦發表了對某韓國明星的評論。隨後，網友指稱參與者包括百度副總裁謝廣軍之女。對此，謝廣軍發布微信朋友圈，為13歲的女兒涉事表示深感愧疚，並向所有受影響的朋友鄭重道歉。



謝廣軍解釋，他13歲的女兒在網上與人爭執，情緒失控下，把海外社群網站上的他人私隱信息發布在自己的賬號上，進而導致自己的個人信息也被曝光，引發大量負面言論擴散。他作為父親，對未能及時察覺並引導她正確處理問題，未能及時教會她尊重、保護他人及自己私隱，深感愧疚，向所有受影響的朋友鄭重道歉。針對此次事件，謝廣軍表示已與女兒溝通，並嚴肅批評其行為，也懇請網友停止擴散相關內容，給未成年人改正和成長空間。

謝廣軍發布微信朋友圈表示深感愧疚。（網上圖片）

公開資料顯示，謝廣軍是百度智能雲業務的關鍵高管，2024年7月，他在世界人工智能大會上發布了千帆大模型平台，強調「用好模型」與「用『好模型』」同樣重要，顯示其在技術戰略上的深度參與。

百度副總裁謝廣軍。（網上圖片）

報道指，「開盒」一詞是指在網絡上公開曝光他人私隱的行為，屬於網絡暴力的一種，違法者通過各種手段獲取他人的個人信息，並將其毫無保留地公開，甚至對受害者進行電話騷擾和恐嚇，造成巨大的精神壓力。根據2024年最高人民法院工作報告，「開盒」行為涉嫌侵犯公民個人信息罪，已有383名網暴者被定罪。

近日，多名網友發帖稱，自2024年以來，微博網友「你的眼眸是世界上最小的湖泊」（以下簡稱「眼眸」）多次在飯圈「開盒」素人。3月上旬，其參與對一名孕婦網友的開盒網暴，與多人一起曝光對方工作單位並私信其丈夫進行辱罵。

據其中一名發帖博主小范（化名）介紹，這名孕婦網友被針對，是由對於一名韓國女星的評論引發。在被曝光私人信息和工作單位後，網上還出現許多詛咒該孕婦網友的發言，造她黃謠，並找到她丈夫的聯繫方式進行離間和謾罵。雖未直接對孕婦本人開盒，但「眼眸」也參與了這場網暴，並「開盒」了一名幫孕婦說話的路人。

網友整理網暴事件時間線。（網上圖片）

「給她發私信讓她去死。她之前發過一些微博，可能像樹洞一樣傾吐過家庭裏一些不開心的事情。他們根據這些內容去添加她丈夫好友說『你老婆說你家彩禮給的很少，說嫁給你很後悔，你快家暴她。』」小范又稱，被「開盒」後，該孕婦網友在網上也進行過反撃並言辭激烈，隨後賬號被禁言並進一步註銷，因此他們也不知道她後續情況。

小范和網友通過照片、發博信息等進行比對，發現「眼眸」疑有多個微博賬號，從去年至今已「開盒」數名飯圈網友被其開盒。部分截圖顯示，被曝光信息包括真實姓名、身份證號、個人手機號及歸屬地等。

事主曝光他人私隱。（網上圖片）

事主曝光他人私隱。（網上圖片）

事主還騷擾孕婦的丈夫。（網上圖片）

他們還發現，「眼眸」自稱在加拿大留學，且疑為謝廣軍的女兒。例如 ，「眼眸」曾發布一張在職證明，稱自己父親月收入22萬元人民幣，而證明中顯示其所述員工自2010年入職，現任職務為百度副總裁。另有一張收貨截圖顯示，收貨人為「謝廣*」。

3月17日上午，疑為「眼眸」的多個賬號已清空內容或被禁言，還有部分貼文內容停留在2024年。

「眼眸」曾發布一張在職證明，證明自己父親月收入近22萬元人民幣。（網上圖片）

「眼眸」被禁言。（網上圖片）

在「開盒」事件中，未成年人既可能是受害者，也可能是加害者。廣東合邦律師事務所律師肖錦陽表示，未成年人實施侵權行為即便造成他人損害，仍需承擔一定責任，由監護人代替承擔損害賠償責任。根據法律規定，8周歲以下的無民事行為能力人及8至18周歲的限制民事行為能力人造成他人損害，由監護人承擔侵權責任，且監護人盡到監護職責的可減輕其責任。

行政責任方面，肖錦陽指出，14周歲以下的未成年人不予行政處罰，而14至18周歲的未成年人有違法行為的，應當從輕或減輕行政處罰。