殲-36二次試飛　分析推測將取代「飛豹」殲轟-7

國防觀察員證實，解放軍殲-36戰鬥機已於3月完成第二次試飛，此前該機於去年12月首度試飛，之後主要進行地面測試。



美國軍事媒體「防衛部落格」《Defense Blog》3月17日報道，北京官方從未正式公開殲-36的存在，一切相關信息均來自外界推測。目前已知該款「重型戰鬥機」採用獨特的菱形機翼結構，旨在降低雷達橫截面積，顯示其設計目的在於突破敵方防空網路，擔任空域作戰的先鋒打擊角色。

報道引述國防分析人士指出，殲-36更像是一款「戰鬥轟炸機」，且其對地轟炸能力可能強於空戰性能。在此之前，解放軍空軍同類型的機種為上世紀90年代服役的殲轟-7「飛豹」戰鬥轟炸機，但該機設計較為傳統，以現代技術標準來看已顯落伍。因此，專家推測，殲-36的主要任務是取代殲轟-7。

此外，從現有的殲-36圖片來看，其座艙顯然為左右寬、前後短的併列雙座設計。網路上亦流傳有關該機內部配置的想像圖，推測其彈艙可搭載六枚中程導彈及三枚大型對地打擊導彈，顯示其強化對地攻擊能力的定位。

外界普遍認為，殲-36代表了中國國防技術發展的獨特一步，作為一款更專職於對地打擊的戰鬥轟炸機，可能對區域軍事平衡產生深遠影響。