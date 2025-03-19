宇樹科技人形機械人完成側空翻　全球首次！無任何故障損壞｜有片

宇樹科技（Unitree）的人形機械人，在央視蛇年春晚亮相後熱度大增。事實上它早於去年3月，就已實現全球首次電驅人形機械人原地空翻，時隔一年後更成功挑戰更高難度的原地側空翻，並取得圓滿成功。



宇樹科技人形機械人側空翻。（宇樹科技）

宇樹科技人形機械人側空翻。（宇樹科技）

無藉助外力。（宇樹科技）

側空翻難度較原地空翻更大。（宇樹科技）

側空翻後落地並保持平衡。（宇樹科技）

側空翻後落地並保持平衡。（宇樹科技）

周三（3月19日），宇樹科技發布一條18秒的影片，稱一年前宇樹H1機械人（1.8米）實現全球首次電驅人形機械人原地空翻後，「這次稍微抽空，挑戰更高難度原地側空翻！過去這些年，宇樹一直在突破大眾對機械人的認知邊界，大大拓寬行業邊界。」

影片顯示，宇樹G1機械人在無藉助任何外力的情況下，從原地騰空而起，完成側空翻後落地並保持平衡。宇樹科技稱，「此程序開發和拍攝期間，G1無任何故障損壞。」

影片發布後，相關話題引發廣泛熱議，有網民表示，「側空翻在人形機械人的空翻動作中難度最大。因為側空翻不僅需要機械人具備前空翻和後空翻所要求的爆發力、平衡控制能力和關節靈活性，還需要在側身翻轉時克服更大的慣性和空氣阻力，對機械人的空間感知、姿態調整和多關節協同控制能力提出了更高的要求。」

宇樹科技人形機械人「學會」功夫。（紅星新聞）

宇樹科技人形機械人採用李小龍招牌動作——720度迴旋踢。（紅星新聞）

宇樹科技人形機械人採用李小龍招牌動作——720度迴旋踢。（紅星新聞）

宇樹科技人形機械人能夠流暢「打功夫」。（宇樹科技）

宇樹科技人形機械人。（央視）

亦有網民表示，不僅僅想看機械人左右前後翻滾，更想看到它們整理家務、洗碗、打掃衛生、晾曬衣物，甚至具有照顧老人和病人的護理能力。

與此同時，宇樹科技還發起側空翻「真人挑戰賽」，稱3個月內，全世界第一位復刻這一動作的真人，可以獲得一台G1人形機械人或其他等值禮物。

據早前報道，宇樹科技機械人在本月早些時候還學識功夫，，它採用李小龍招牌動作——720度迴旋踢，一腳便踢掉人類手中的木棍。