算法升級！宇樹科技G1人形機器人「打功夫」　流暢展示揮拳迴旋踢

在央視蛇年春晚上演秧歌舞的宇樹科技機器人，今日（26日）再更新新技能「打功夫」，引發關注。



宇樹科技官方微博今日更新一則影片，標題為「功夫BOT：宇樹G1」，並配文表示「算法繼續升級，任意動作任意學」。影片中，銀色款G1人形機器人帶著工作牌，連續、流暢地完成了揮拳、迴旋踢等武打動作並保持平衡。

宇樹科技發布最新影片顯示，人形機器人能夠流暢「打功夫」。

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宇樹科技發布最新影片顯示，人形機器人能夠流暢「打功夫」。

不過，宇樹科技也在影片最後提醒，不同型號版本的機器人功能會有差異，以及全球都出在早期探索階段，希望個人用戶採購前先詳細了解人形機器人的局限性。

有網民在該微博下留言詢問，「何時能夠做到安全接娃回家和做家務？」，還有網民調侃，「養老有保障以後我的保鑣也有保障了」。

網民熱議▼



希望它思想也不斷進步



第一台中國功夫機器人



最想看的是加上「軍事戰術動作」



看他能不能照顧一個長期癱瘓在床上床上的老人什麼的。



後半段為啥還掛了狗牌，已經進化到要去職場上班了嗎



深圳眾擎機器人科技公司研發的人形機器人成功完成了全球首例人形機器人前空翻特技。

除了宇樹科技的機器人外，目前全中國的機器人都在競賽，北京的機器人在練習攀台階、越野。深圳的眾擎機器人成功完成了全球首例人形機器人的前空翻特技。中國人形機器人的研發幾乎每天都在進化、升級、叠代中。