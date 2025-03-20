以性服務等拉攏腐蝕人員　三亞海韻集團原董事長等惡勢力案宣判

周四（20日），海南省海口市中級人民法院公開宣判被告人陳憲清等42人及被告單位三亞海韻集團有限公司、陵水海韻投資發展有限公司犯組織賣淫罪、介紹賣淫罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、合同詐騙罪等罪一案。被告陳憲清被依法判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，與已生效的行賄罪判決數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其他被告人分別被判處有期徒刑，並處相應的財產刑；兩被告單位分別被判處相應罰金。



經法院審理查明，自2002年開始，被告陳憲清先後成立了三亞海韻集團有限公司、三亞沈煤信誠公源房地產開發有限公司、三亞沈煤森諾房地產開發有限公司、陵水海韻投資發展有限公司等公司從事房地產項目開發。在經營管理公司以及開發項目過程中，通過賄賂及組織、介紹女性提供性服務等手段拉攏腐蝕相關人員，以獲得工程項目等商業機會，牟取非法經濟利益。此外，該組織以海韻集團及其下屬公司等經濟實體為依托，在房地產行業的征地拆遷、開發建設等環節為非作惡、欺壓群眾，先後多次有組織實施了組織賣淫、介紹賣淫、故意傷害、尋釁滋事、強迫交易、開設賭場、偽造公司印章、虛假訴訟、挪用資金、虛開發票、非法占用農用地、合同詐騙等違法犯罪活動，嚴重擾亂了當地的社會秩序、經濟秩序。

法院認為，被告陳憲清等人為實施組織違法犯罪活動，組成較為固定的犯罪組織，屬於惡勢力犯罪集團。被告人陳憲清在該惡勢力犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用，系首要分子，應按照犯罪集團所犯的全部罪行處罰。法院遂作出上述判決。