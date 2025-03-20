河南項城生物科技公司廠區爆炸　3人失聯4人受傷

內媒《讀特新聞》報道，3月20日上午，河南一工業園區發生爆炸的影片在網絡上流傳。河南項城官方證實事件。《央視新聞》下午報道，截至目前，事故造成3人失聯、4人受傷。



河南項城一工業園廠房爆炸。（新京報）

河南項城一工業園廠房爆炸。（新京報）

住工業園區附近的市民家中的CCTV畫面顯示，3月20日11時09分，突然傳來一聲巨響。另有影片顯示，涉事園區內濃煙滾滾，並伴有火光。有當地居民表示，即使距離發生爆炸的工業園區有幾公里遠，但家中的玻璃仍被震碎。

《央視新聞》報道指，2025年3月20日上午11時9分，項城市周口紅旗生物科技有限公司廠區發生一起爆炸事故。

河南項城一工業園廠房爆炸。（新京報）

河南項城一工業園內廠房發生爆炸。（讀特新聞）

截至目前，事故造成3人失聯、4人受傷，傷者第一時間送往醫院救治，目前生命體徵平穩，現場明火已撲滅，搜救仍在進行中，未發生次生災害。事故原因正在調查中，相關專家已進駐現場開展技術勘查。項城市政府已成立專項工作組，將持續通報事故調查進展情況，及時回應社會關切。