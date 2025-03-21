湖北大學女生失聯一星期　校方通報附近水域發現其屍體

在位於武漢的湖北大學，一名張姓女大學生失聯一星期，其家屬在網上發起尋人，可惜無果。周五（21日），校方通報指，警方在學校附近某水域發現一具女屍，經勘驗，確認為張女。



3月20日，武漢一名網民稱，其就讀於湖北大學陽邏校區的女兒張鈺臻，於15日下午5時多離校後至今未歸，懇請社會上的好心人能夠幫助尋找女兒。

張鈺臻。（網上圖片）

18日，張鈺臻的衣服、背包以及隨身攜帶的鑰匙等，在鄢家湖岸邊被環衛工人發現，並交給了武漢長江新區分局，隔天再被交給了湖北大學。民警表示，接到學校報警後立即開始了調查工作，隨後武漢江岸區消防救援大隊、藍天救援隊以及武漢市陽邏街派出所民警，在湖北大學陽邏校區附近的鄢家湖搜尋打撈。

而據湖北大學微博消息，校方於18日獲悉，商學院學生張某某（即張鈺臻）是在14日傍晚外出後已失聯。湖北大學高度重視，第一時間報警並聯系學生家屬，啟動應急處置機制。

校方通報。（湖北大學）

21日零時20分，湖北大學接警方通報，在學校附近某水域發現一具女屍，經勘驗，確認為湖北大學失聯學生，初步排除案件。湖北大學對張同學的不幸離世深感悲痛，將全力配合家屬處理善後事宜。