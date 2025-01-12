成都19歲女大學生超市購物　江邊失聯12天遺體被尋獲

據內媒《上游新聞》報道，四川成都一名19歲的女大學生於2024年12月31日外出購物後失蹤。今日（1月12日），當地警方表示，失聯12天後，當天上午女生遺體已經被發現，現在需要等待DNA鑑定。



家屬發佈的尋人啟事。（上游新聞）

家屬發佈的尋人啟事顯示，姜女今年19歲，就讀於西南交通大學希望學院，在2024年12月31日21時43分去超市買東西之後失聯。

1月9日中午，成都警方稱，經過調查，姜女於21時50分許從附近的順江街向沱江邊走去，隨後進入閉路電視盲區，失去蹤跡。

11日，當地救援人員在沱江中搜尋。（上游新聞）

據參與搜救的人員表示，沱江面積大兼有亂石暗流，搜尋難度較大，一直未發現線索。

據《上游新聞》報道，當地警官表示，確實在今日（1月12日）上午發現了女生的遺體，「初步判定就是本人，結果很遺憾，具體原因也不方便透露，在DNA結果出來後，我們也會發布相關通報。」