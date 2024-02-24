23歲女獨遊峨眉山失聯17日　閨蜜憂心：她上山前留言「你要加油」

來自陝西西安的23歲女子陳小佳（化名）2月7日晚獨遊四川峨眉山時失聯，截至周六（24日）已經17天，引發公眾關注，峨眉山及其周邊區縣居民紛紛提供尋人線索，可惜無果。據陳小佳的閨蜜小雪（化名）表示，陳小佳步行登山前曾給她留下一則「你要加油」的留言，讓她感覺很懵，擔憂對方的精神狀態。而搜救人員也進一步擴大了搜救範圍，但依舊沒有發現陳女蹤跡。



小雪表示，陳小佳從2月3日抵達峨眉山，就每日都和她分享行程，除了拍了很多照片，還透露吃了什麽、玩了什麽、遇到了誰、住什麽酒店等。可在2月5日下午，她卻留言稱「你要加油」，讓她感覺很懵。按時間推算，當時是陳小佳首次乘觀光車登峨眉山之後，步行上峨眉山之前。而小雪則回應道「嗯哼，你也要加油，一起加油！」但未獲回覆。

不過，由於之後二人都在正常聊天，陳小佳也繼續分享行程，小雪便沒多想。她還稱，陳小佳失聯前還和她約定爬完峨眉山就回家過年。

據夾江居民表示，夾江新街子的保潔阿姨曾在夾江看見了陳小佳。據她稱，陳小佳好像是發病了，一連幾天在街上逛，並手持手機自言自語，還在街外面的奶茶店買奶茶喝，卻在買完後說沒錢。同時，有熱心網民將近日遇到的流浪女孩拍照傳送給陳小佳母親李女士辨別，可惜不是同一人。與此同時，搜尋人員也再次擴大了搜尋的範圍，還借助繩索等工具下到雷洞坪附近懸崖下方100至200米處，但都沒發現陳小佳的蹤跡。

連日來在峨眉山下苦尋女兒的李女士不堪勞累，甚至發燒了。她表示，現在沒有一點頭緒，不知道女兒是否還在世，也不知道女兒是因為發病遇上意外，還是有什麽沒說過的心結而做出過激行為。