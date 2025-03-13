桃色陷阱｜國安部：駐外公職人員嫖娼遭威脅　向間諜大量泄密

3月13日，中國國家安全部發佈《反間諜法》普法提示，近期國家安全機關破獲一起中國某駐外機構公職人員被境外間諜情報機關策反的間諜案件，該名公職人員因嫖娼遭威脅，向間諜大量泄密。



文中指出，張某案發前是中國某駐外機構公職人員，在境外任職期間頻繁出入高端場所。一次宴會上，張某與境外某企業家協會成員李某結識。因李某經常邀請張某參加飯局，雙方逐漸熟絡。

一次把酒言歡時，張某向李某暗示，自己對「特殊娛樂場所」有興趣，李某則迅速向其「上線」匯報。在境外間諜情報機關的指揮下，李某邀請張某前往當地一家情色場所。張某的嫖娼行為被「當地執法人員」當場抓獲。

因證據確鑿，張某只能求助李某，李某為其聯繫境外間諜情報機關人員，對方迅速趕到現場，幾番交涉便讓張某「重獲自由」。但玩弄於「劇本」之中的張某還不知道，從推杯換盞到嫖娼被捕，每一幕都早已被鏡頭記錄下來。

示意圖。（視覺中國）

文章提到，事後不久，該名境外間諜情報機關人員向張某亮明身份，以公職人員嫖娼為要挾，脅迫張某與其合作。張某在其威逼利誘下與其合作，利用工作便利，多次通過打印、拍照、撰寫、口述等方式向境外間諜情報機關提供中國內部大量涉密信息，並收取對方提供的大額經費。

張某在即將離任回國之際，甚至與境外間諜情報機關簽訂「承諾書」，約定回國後繼續為對方工作、提供情報。經國家安全機關縝密偵查，在張某回國後依法對其採取刑事強制措施。最終，張某因犯為境外間諜情報機關提供國家秘密罪，受到法律的嚴懲。