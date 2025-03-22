陳茂波訪京｜參觀文創及AI研發公司　籲利用香港服務進軍全球市場

財政司司長陳茂波正在北京訪問，今日（22日）​早上到訪一家內地潮流文化娛樂公司，他指該公司成功利用香港作為平台，進軍區內以至全球市場，歡迎公司在香港開設更多實體銷售網絡及開拓更多元服務。及後他到訪另一家專注高精人工智能產品研發的企業，陳鼓勵他們將其研發團隊和更多的技術方案帶到香港，並利用香港國際化的資金、人才和專業服務，進一步把業務拓展至全球其他市場。



陳茂波將於晚上出席中國發展高層論壇晚宴，明日（23日)會出席中國發展高層論壇並在專題研討會上發言。



陳茂波（右二）到訪了一家內地領先的潮流文化娛樂公司，並與負責人會面。（政府新聞處）

陳茂波（左二）到訪了一家內地領先的潮流文化娛樂公司，並參觀其產品展示區。（政府新聞處）

到訪潮流文化娛樂公司 鼓勵企業在港設立國際業務總部

陳茂波早上到訪一家內地領先的潮流文化娛樂公司，參觀公司的主題園區，與公司高級管理層會面。陳茂波表示，該公司成功利用香港作為平台，進軍區內以至全球市場，他歡迎公司在香港開設更多實體銷售網絡及開拓更多元服務。

陳茂波指出，為推動區域知識產權貿易中心的發展，《財政預算案》提出檢討包括購入知識產權使用權的稅務扣除安排。他鼓勵公司充分利用香港在資金、人才和專業服務等各方面的優勢，在港設立國際業務總部和財資中心，支撐其全球業務發展。

陳茂波（左二）到訪一家專注於高精度人工智能產品研發應用的企業，並與公司主要負責人和科研團隊深入交流。（政府新聞處）

陳茂波到訪人工智能產業企業 透露正籌備在香港上市

陳茂波之後到訪一家專注高精人工智能產品研發的企業，其智能感知方案廣泛應用於智慧交通管理、自動駕駛、感知機器人和低空經濟等領域，並已被包括北京、上海等全國多個城市採用。該企業正計劃在香港設立國際業務總部和全球研發中心，並正在籌備在香港上市。

陳茂波鼓勵他們將其研發團隊和更多的技術方案帶到香港，並利用香港國際化的資金、人才和專業服務，進一步把業務拓展至全球其他市場。