陳茂波訪京｜IP商品帶來龐大商機　籲港發展文創產業擁獨特優勢

財政司司長陳茂波正在北京訪問，今（23日）早出席在京召開的「中國發展高層論壇」並發表演講。陳茂波此行亦重視考察文化創意產業，他認為香港在發展文創產業上有獨特優勢，例如本地創作人了解內地市場，亦有前沿的國際視野。陳茂波強調，政府將在政策上支持文創產業，例如五年內推出逾30個文化IP項目、「引進重點企業辦公室」將引入更多結合創科的文創企業等。



財政司司長陳茂波（廖雁雄攝）

陳茂波將在「中國發展高層論壇」演講

陳茂波今日在網誌表示，「中國發展高層論壇」一連兩日在北京召開，主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」，他將在其中一個專題研討會上，就「如何透過改革激發增長動能」作主旨演講。

論壇由國務院發展研究中心主辦，自2000年開始舉辦，出席的人士包括來自全球的跨國企業主席、行政總裁、商界領袖、學者及國際機構代表。論壇透過高級別的互動討論，促進更廣泛的國際層面合作、知識交流和經驗共享。

3月22日，陳茂波到訪一家內地潮流文化娛樂公司，考察文創類IP產品的孵化。（財政司司長網誌）

政府未來五年將推逾30個文化IP項目

陳茂波此行着重考察文化創意產業，昨（22日）早到訪一家內地潮流文化娛樂公司，考察文創類IP產品的孵化。他今日在網誌強調，在地緣政治、消費需求結構、商業營運模式的轉變影響下，香港發展經濟儘管面臨挑戰，也帶來了機遇，例如文化創意產業的蓬勃發展。

他解釋，一些深受歡迎的知識產權(IP)商品，可衍生出大量商品，並引發跨界別的創作，由動漫、電影到音樂；玩具、主題公園以至餐飲服務，再結合智能終端與網絡營銷的發展，帶來了龐大商機。他舉例內地近年崛起的「谷子經濟」，即動漫遊戲等版權作品的IP衍生品產業，料有數以千億元的市場規模。

3月22日，陳茂波到訪一家內地潮流文化娛樂公司，考察文創類IP產品的孵化。（財政司司長網誌）

陳茂波說，香港在發展文創產業上擁有許多獨特優勢，不僅創作空間多元包容，創作人同時了解內地市場，亦有前沿的國際視野。他表示，將在政策上支持發展文創產業，例如新一份《財政預算案》提出，將於未來五年支持推進超過30個文化IP項目、研究知識產權購入費用的扣稅等，及「引進重點企業辦公室」將擴闊目標企業範圍，策略性地引入更多結合創科的文創企業。