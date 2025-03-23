中國發展高層論壇2025開幕　蘋果三星掌門齊聚　參會美企佔近三成

今天（3月23日）上午，由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦的中國發展高層論壇2025年年會在北京拉開帷幕。



22日晚，官方微信發布了主要外方代表名單。其中，蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）、三星電子會長李在鎔等80多位跨國公司代表在列。

與會跨國公司中，包括蘋果、輝瑞、聯邦快遞、西門子、寶馬、奔馳（平治）、高通、阿斯利康、沙特阿美、力拓、必和必拓等，其中來自美國的數量最多，達到近30家。

中國發展高層論壇2025年年會在北京開幕。（視覺中國）

中國發展高層論壇2025年年會在北京開幕。（視覺中國）

中國發展高層論壇2025年年會在北京開幕。（視覺中國）

「中國發展高層論壇一直是我年度行程中的重要一站，相信這也是眾多跨國公司同仁的心之所向。」西門子董事會主席、總裁兼CEO博樂仁是今年年會的外方主席，他在主席信中說，中國發展高層論壇已成為中國政府與國際商界和學術界領袖就中國經濟社會發展重大議題開展高層交流合作最重要的平台。中國在世界經濟中發揮著舉足輕重的作用，他欣喜地看到，中國政府正持續擴大高水平對外開放，營造公平競爭市場環境。中國經濟取得成功，跨國企業既是受益者，也是貢獻者。

西門子董事會主席、總裁兼CEO博樂仁發言。（視覺中國）

巴西淡水河谷CEO畢聞達21日接受採訪時表示，首次來華出席年會，他感到十分激動。年會是一個很好的機會，可以聆聽全球跨國公司的觀點，從中學到很多東西。他也期待在會上分享淡水河谷的故事。

從數據來看，中國仍然是跨國投資的高地。截至2024年底，外商累計在華投資設立企業近124萬家，實際使用外資20.6萬億元人民幣。去年中國新設立的外資企業達到近6萬家，同比增長9.9%。中國外交部發言人毛寧20日在例行記者會上表示，中方始終歡迎各國工商界投資中國，拓展中國市場，共享中國發展紅利。

中國發展高層論壇2025年年會在北京開幕。（視覺中國）

商務部研究院研究員周密表示，儘管全球經濟面臨愈來愈多的不確定性，但眾多跨國公司高管來參加中國發展高層論壇年會仍釋放出重要信號——中國市場是他們十分希望能爭取的市場，在他們未來業務發展中將占據更重要的位置。通過參加年會和來華行程，他們希望與中國政府部門和相關機構加強聯繫，了解中國的情況，為自身下一步的決策提供支持。

今年首次參會的跨國企業數量創下新高，占總數20%。「紅牛進入中國已超過30年。近五年天絲集團在華投資累計43.6億元人民幣。」首次參會的紅牛創始公司泰國天絲集團CEO許馨雄對北京日報客戶端記者說，中國發展高層論壇將幫助他們更深入地了解中國的投資環境和政策。他們對中國經濟政策新的走向尤其感興趣，希望以此指導企業的業務增長並更好地融入中國市場。