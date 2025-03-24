中國男涉闖加州豪宅槍殺同胞逃回國　當地人指其好賭欠下一堆賭債

當地時間3月11日，41歲中國籍男子盧澤昊 （Zehao Lu，音譯），涉嫌闖入美國加州洛杉磯縣阿卡迪亞市（ Arcadia）一處豪宅，槍殺另一名61歲中國籍男子後逃逸。當地警方稱，疑犯可能已逃往中國，目前已對其發出通緝令。中國駐洛杉磯總領館已敦促美方加快案件調查。



當地警方對疑犯發出通緝令。

內媒《南方都市報》等報道，事發時盧澤昊涉嫌持槍攔截了受害人的妻子和兒子，並強行將他們帶回他們的豪宅住所中。在室內發生爭執後，他向61歲的中國籍受害人開槍，隨後逃離現場，去向不明。

當地媒體披露，受害人13歲的兒子頭部和頸部有抓傷，接受現場治療後已無大礙，而受害人43歲的妻子未受傷。

當地警方表示，案件源於兩名相識者之間的爭執，有消息指出目前盧澤昊已逃往中國。檢方已對盧澤昊提出指控，包括謀殺罪、使用半自動手槍襲擊罪等。美國政府或許可以尋求通過國際刑警組織等國際執法機構的協助。

當地華人：疑犯好賭成性欠下一堆賭債

北美華文媒體《世界新聞網》報道，當地很多華人表示，經常在賭場見到疑犯，並指出疑犯好賭成性，欠下一堆賭債。

中國駐洛杉磯總領館23日表示，總領館高度重視領區中國公民安全，已敦促美方加快案件調查。此外，總領館與家屬保持密切聯繫並提供積極協助。