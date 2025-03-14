中國鋼琴才女劉溦潞遭「前美軍家暴夫」槍殺亡　雙雙陳屍美國家中

美國佛羅里達州驚傳家庭慘案！一名華裔鋼琴才女8日上午在家中遭到槍殺，而她的前美軍丈夫也陳屍在旁，警方猜測是丈夫殺了她之後畏罪自戕。



據大陸《揚子晚報》及美國《WCJB》等媒體報道指出，美國佛羅里達州基因斯維爾警方12日表示，他們正在調查一起發生在3月8日上午的槍殺案，死者為中國籍公民劉溦潞和美籍丈夫里維拉（Jonathan Rivera）。

特警隊進入現場，發現里維拉和劉溦潞均已身亡，猜測是里維拉槍殺劉溦潞之後自戕身亡。（警方圖片）

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據警方通報，當天警方接獲一名家庭成員的報案電話，稱里維拉與劉溦潞發生激烈爭執，曾用槍指向劉溦潞的頭部。不久後，鄰居們聽到了槍聲。警方表示，槍聲響起時，特警隊進入現場，發現里維拉和劉溦潞均已身亡，猜測是里維拉槍殺劉溦潞之後自戕身亡。

據悉，劉溦潞是一名鋼琴老師，鄰居們經常看到孩子們在她家上課。里維拉曾在美軍服役，退伍後成為房地產經紀人，但其執照已被吊銷。一名鄰居透露，劉溦潞曾向她提及遭受里維拉的家暴，包括被打耳光。警方記錄顯示，2024年12月，里維拉曾因家庭暴力被捕，但當時劉溦潞拒絕提起告訴，因此被釋放。另一名鄰居回憶稱，案發當天曾見到這對夫婦，二人看起來一切正常。但在淩晨時分，她聽到了尖叫聲，緊接著便是槍聲。警方表示，已將劉溦潞的情況通知中國領事館，案件仍在進一步調查中。

劉溦潞的老師克萊默 （Henry Kramer） 為她在網路募款，以便舉行葬禮。克萊默說，劉溦潞到美國哥倫布州立大學留學並學習鋼琴。他說劉溦潞是：

一位善良和有才華的人，卻成為家庭暴力的受害者。她的家人在大陸，所以他不得不出來幫忙處理後續事宜。

目前該專案已經籌集到近1萬美元（約7.8萬港元）。

根據劉溦潞的個人網站資訊，她從小學習鋼琴，本科畢業於湖北武漢的華中師範大學音樂專業，之後赴美留學，獲得哥倫比亞州立大學音樂與藝術碩士學位，曾在多個國家和地區進行演出。

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