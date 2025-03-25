中美六代機角力白熱化　F-47對決殲36爭奪亞太制空權

美國近日正式宣布新一代戰機編號為F-47，而被中國輿論稱為「殲36」的戰機已進行第二次試飛，中美兩國空軍誰能最先裝備第六代戰機備受矚目。台海兩岸受訪學者認為，中美兩國為爭奪亞太制空權，圍繞六代機研發的競爭將更激烈，但對於美國研發進度是否落後中國的看法則截然相反。



美國總統特朗普3月21日宣布，第六代戰機獲名F-47，將由波音公司研發製造，並稱第一支F-47機隊將在他任內製造並投入使用。F-47將替代第五代的F-22，成為美國未來數十年最重要的空優戰機。

特朗普稱，F-47是世界第一種載人六代機。美國空軍在社交媒體上公布以「主宰天空」為題的宣傳影片，其中出現一架全向隱身設計、扁平機身、無垂直尾翼戰機的圖片，被認為是F-47的效果圖。

2025年3月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話，同時展示一張第六代戰機F-47的圖像。（Reuters）

儘管美國空軍參謀長奧爾文稱，F-47的技術驗證機過去五年已經完成數百小時試飛，但由於特朗普沒有公布生產F-47的具體成本和時間表，美國媒體大多對特朗普的信心表示質疑。

美國六代機項目「下一代空中優勢」（NGAD）始於2007年，但由於成本過高、技術創新不足等爭議，項目去年5月被叫停。

NGAD暫停期間，中國去年底分別在成都與瀋陽試飛兩種外觀奇異的新型戰機，被廣泛認為是兩種六代機的原型機。其中，被輿論稱為「殲36」的新型戰機，3月17日再次被拍到在成都上空試飛。

內地軍事專家指出，流出的飛行物照片中，出現「 36 」的字樣，推測該飛行物可能是中國的第六代戰鬥機「殲-36 」。（勝研國際）

中國空軍專家傅前哨接受《聯合早報》採訪時指出，新型戰機研發一般要經過從技術驗證機到原型機，再到定型和服役，期間每一個環節都須經過大量的試飛和調整，「飛機越先進，試飛的時間越長」。

美軍F-22戰機的技術驗證機於1990年首飛，原型機1997年首飛，2005年正式服役，整個跨度長達15年。美軍另一款五代機F-35從2000年技術驗證機首飛，到2015年服役，跨度也是15年。

作為對比，中國首款五代機殲20從2011年技術驗證機首飛，到2017獲證實服役，只耗時六年。

傅前哨研判，美軍NGAD被叫停前，仍處於技術驗證機階段，尚未開啟原型機制造，在進度上已落後於中國。F-47倉促重啟，顯然受到中國的刺激，深恐讓中國戰機引領全球航空潮流。

美國六代機項目「下一代空中優勢」（NGAD）始於2007年，但由於成本過高、技術創新不足等爭議，項目去年5月被叫停。（網絡照片）

台灣國防安全研究院研究員蘇紫雲受訪時，也認為F-47的重啟有受到中國大陸科技進步的刺激，雙方都想努力先於對方獲得六代機，從而獲取制空權的代差優勢，但他不認為美軍的研發進度落後於解放軍。

蘇紫雲認為，中國去年底公布兩款六代機原型機，有同特朗普進行博弈的政治考慮；NGAD能獲得F-47的正式編號，說明美國六代機也不是遠景圖，且美國在發動機、被動偵測系統與晶片上的技術底蘊仍優於中國。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

