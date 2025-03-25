C919已獲得多國適航證　正挑戰波音、空巴市場壟斷地位

據內媒報道，國產大飛機C919正挑戰波音和空巴在全球航空市場的壟斷地位，自2023年5月首次完成商業載客任務以來，C919已累計承運逾100萬人次的旅客，目前亦已經獲得多國適航證。



東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

報道指，C919是中國自主研製的噴氣式中程幹線客機，完全按照國際通用的適航標準製造。與波音737和空巴A320相比，C919在安全性、舒適性和環保性方面表現更佳。目前C919的訂單總量已經超過上千架，但產量尚未提升。截至商業營運近兩年，僅交付了18架。產量低的原因之一是生產經驗不足，另一個原因是供應鏈問題。C919約40%的零部件依賴進口，供應商來自全球200多間企業，包括引擎、航電系統和飛控系統等關鍵部件。

而為解決這些問題，中國正在逐步使用國產零部件替代進口部件。例如，C919已經開始換裝國產長江-1000A引擎。預計到2027年，C919的年產量將達到150架，2028年國產化率將超過80%。屆時，C919將具備與波音和空巴競爭的實力。

圖為C919於2024年12月16日進行飛行演示，分別以1,500英呎及1,000英呎飛行高度，翱翔維港上空兩圈。在天際100香港觀景台往外看，C919如同融入維港兩岸的高樓大廈之中。（夏家朗攝）

此外，C919不僅獲得了國內航空公司的訂單，還吸引了越南、文萊、印尼、巴西等國航空公司的購買，甚至美國通用集團旗下的航空公司也購買了20架C919。

儘管C919缺乏歐美適航證，不能在歐美國家執飛，但在東南亞、南美、非洲等地區，許多國家已經承認中國的適航認證或為C919頒發本國的適航證。這表明即使沒有歐美適航證，C919也能在其他國家進行商業營運。隨着後續機型C929和C939的研發，中國商飛將進一步打破波音和空巴的市場壟斷。