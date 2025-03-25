73歲正部級幹部齊同生涉受賄被逮　去年10月落馬後被開除黨籍

撰文：鄭寧
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最高人民檢察院今日（25日）公告，去年落馬的9名正部級幹部之一，73歲的齊同生涉嫌受賄被逮捕，案件正在進一步辦理中。

齊同生為寧夏回族自治區政協原黨組書記、主席，去年10月8日落馬，今年3月14日，中央紀委國家監委發布消息，公告其被開除黨籍。

73歲正部級幹部齊同生被逮捕。（中新網）

通報顯示，齊同生喪失理想信念，背棄初心使命，長期搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規接受宴請；違規收受禮金；貪婪腐化，恣意妄為，將公權力作為謀取私利的工具，搞權錢交易，利用職務便利為他人在採礦權證辦理、工程承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物。通報指出，齊同生嚴重違反黨的政治紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，齊同生1952年7月出生，河北平山人，1968年11月參加工作，1984年11月加入中國共產黨，甘肅工業大學五系化工機械專業畢業，大學普通班學歷。

齊同生長期在寧夏工作。

齊同生曾長期在寧夏工作，1968至1985期間，曾先後在平羅縣崇崗公社、石炭井礦務局大武口總機修廠、甘肅工業大學、寧夏化工設計院等單位插隊、學習、工作。1985年起，他先後任寧夏工業設計院副院長、院長，寧夏河東機場建設指揮部副指揮，寧夏計劃委員會重點項目辦主任、基建處處長、總工程師、副主任，寧夏發展計劃委員會主任，寧夏發改委主任等職。

2005年，齊同生任寧夏回族自治區政府副主席，晉升為副部級，2007年又躋身寧夏回族自治區黨委常委。2013年1月，齊同生任寧夏回族自治區十屆政協主席、黨組書記，2018年任全國政協民族和宗教委員會副主任，2023年卸任。

齊同生是去年9名落馬的正部級幹部之一。這9人中的4人落馬時都曾擔任省級政協「一把手」，除齊同生外還包括江西省政協主席唐一軍，十四屆全國政協人口資源環境委員會原副主任、湖南省政協主席李微微，山西省政協主席吳存榮。

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