中美六代機差距在哪裡？專家剖析四大技術落差

美國總統特朗普3月21日宣布，波音公司獲得研發F-47「下一代空中優勢戰鬥機」（NGAD）合同，計劃用以取代第五代戰機，並預計於未來十年內部署至印太地區。針對中美六代機的實力差距，上海社會科學院副研究員張曉東25日在《騰訊網》發表軍事評論文章，逐點分析雙方在研發進度、隱形性能、武器配置與技術理念上的異同。



張曉東指出，美國六代機目前僅完成研發合同簽署，技術研發尚未正式啟動，「美國軍方只是給了波音公司研發合同，研發工作還沒正式開始，路還長著」。相比之下，中國已有兩款六代戰機樣機實現試飛，顯示進度領先。

2025年3月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話，同時展示一張第六代戰機F-47的圖像。（Reuters）

美國空軍此前估計，第六代戰機的研發成本為每架2.5億至3億美元，相當於兩至三架F-35戰機。同時，亦有美國媒體報道，F-47專案總價值預估超過200億美元。張曉東評論指出，考慮到美國軍工體系過去在F-35開發過程中的「不斷調整方案與上調價格」的歷史，「這六代機的路還曲折著」。

針對特朗普宣稱F-47的實驗版本已秘密試飛近5年，張曉東對此也質疑其可信度。他表示，美國媒體早在2020年就曾披露過NGAD原型機進行試飛，但該機型後續已被放棄。「波音今年才簽合同，怎麼可能試飛五年了？特朗普是搞心理戰，飛行五年不可能不被人看到」。

張曉東進一步指出，中國六代機的配套武器系統已逐步成型，近期中國就在內蒙古上空成功試射一款射程達1000公里、飛行速度達九馬赫的高超音速空對空導彈，可能未來裝備在殲36戰機上。其推測該導彈採用二級推進模式，先以渦噴引擎進入大氣層邊緣，再以高超音速下衝攻擊目標，「即使察覺也跑不了」。張曉東揶揄，相比之下「美國六代機有什麼新型先進導彈，誰也看不到」。

內地軍事專家指出，流出的飛行物照片中，出現「 36 」的字樣，推測該飛行物可能是中國的第六代戰鬥機「殲-36 」。（勝研國際）

另一方面，針對F-47採用鴨翼與雙發設計，張曉東指出，這些技術本來就廣泛應用於中國戰機設計，「反而讓中國人可以嘲笑美國在偷設計」。他批評西方過去長期指責中國戰機抄襲，如今美國六代機設計反過來採用了中國元素，「現在難道美國人不是在抄襲中國鴨翼？他們怎麼解釋？」

他並指出，過去中國因發動機技術限制而採用雙發設計，如今技術改善後，雙發反而成為優勢。他以殲35為例指出，其雙發設計比美軍F-35的單發設計在戰場生存率與任務出勤率上更具優勢。

美國六代機項目「下一代空中優勢」（NGAD）始於2007年，但由於成本過高、技術創新不足等爭議，項目去年5月被叫停。（網絡照片）

此外，張曉東也質疑美軍第六代戰機仍採有人機形式。他指出，理論上第六代戰機應具備「可切換為無人機」的能力，同時搭載忠誠僚機。中國空軍的殲20已實現與忠誠僚機的協同作戰，美方則尚未公開相關訊息。

張曉東表示，目前全面無人化仍存在風險，「主力戰機無人化還不成熟」，曾有伊朗俘虜美國無人機的前例，而俄羅斯第五代戰機蘇57於烏克蘭上空使用無人僚機亦遭干擾與擊落，「成了五代機攜帶無人僚機出戰和親手擊毀僚機的首例」。