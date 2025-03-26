山東5歲童遭生母和男友殘忍虐死　案件開審：生母要求被判死刑

山東威海一名5歲男童遭生母和男友虐待致死，案件周二（3月25日）開庭審理，經過逾5小時的庭審，法院宣布休庭，擇期宣判。男童爺爺介紹，男童生母在法庭上要求被判死刑，並說「如果不判我死刑，讓我早一點出去，還這個債。」



男童樂樂被生母和男友虐打致死。（網上圖片）

男童被送往醫院時臉部幾乎毀容。（網上圖片）

男童樂樂。（網上圖片）

綜合內媒報道，2024年3月22日，男童樂樂因睡太晚遭生母陳某和其男友石某某毆打致死。

2024年3月31日，威海警方通報稱，已對疑犯陳某（生母）、石某某（生母男友）採取刑事拘留強制措施。經鑒定，男童因胸腹部多次遭受鈍性外力作用導致肝臟破裂及多臟器出血和血腫形成，最終失血性休克死亡。

2024年11月，威海文登區檢方對案件提起公訴。經依法審查查明，檢方建議以故意殺人罪追究男童母親的男友石某某刑責，以故意傷害罪、開設賭場罪追究男童母親陳某刑責。

男童父親鄭先生回憶，見到兒子時整張臉已經毀容，「又是抓痕，又是掐痕，還有打的痕迹，頭上還有一個明顯的大包，耳朵裏面還有血迹，胸前背後都是傷。」

威海警方開具的鑒定書。（網上圖片）

送男童去醫院時，生母陳某痛哭，其男友石某某則站在一旁。（網上圖片）

男童樂樂。（網上圖片）

男童爺爺。（百姓關注）

對於5歲的孫子被虐待致死，男童爺爺鄭建華說，孫子生前遭受非人折磨，全家人至今無法走出陰影，而「他的遺體還在殯儀館冰着呢。」他悲憤表示，堅決要求法院判處兩名兇手死刑，為慘死的孫子討回公道。

男童父親鄭先生還質疑，如果保護不了，為什麼要把孩子從我身邊搶走？他說，當時兩人離婚時，前妻強行爭奪撫養權，獲得撫養權後卻未盡保護之責，甚至縱容男友施暴。「你不想要了，為什麼不把孩子送給我，還讓外人把孩子給打死？古話說得好，殺人償命，一命抵一命。我希望法院能判處石某某死刑，最好這兩個都判死刑。」

在法庭上，陳某表達了對孩子的懺悔，承認是她的行為導致了孩子的死亡。她還在法庭上指責石某某欺騙了她。在最後陳述中，陳某請求法院判處她死刑，並表示如果未被判死刑，她今後會進行補償。不過，鄭建華認為兩名被告的認罪態度不好，對犯罪事實供述不清。

據了解，石某某被指控犯故意殺人罪，陳某被指控故意傷害罪及開設賭場罪。