重慶姐弟墮亡案｜狠父小三被執行死刑　官媒：罪行足夠被刻恥辱柱

「重慶姐弟墮亡案」兩名被告張波、葉誠塵，周三（1月31日）被法院執行死刑，案件在發生逾三年後終於塵埃落定。對此，官媒《人民日報》周四（2月1日）發表評論文章指，這是對法治和人倫道德最好的維護。



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文章稱，虎毒尚且不食子。張波、葉誠塵視張波的一雙兒女為結婚障礙，共同預謀採用製造意外高墜方式殺人，致兩名幼童死亡。張波和葉誠塵的罪行滅絕人性，傷天害理，令人痛恨，讓人悲憤！「他們的死刑判決符合法律規定，是法律對惡的嚴懲，對善的呵護，對民眾熱切關注的回應，對社會公平正義的維護。」

文章介紹，《刑法》規定，故意殺人的，處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑；情節較輕的，處三年以上十年以下有期徒刑。故意殺人是指故意非法剝奪他人生命的行為，是中國刑法中性質最惡劣的犯罪行為之一。

文章表示，而張波、葉誠塵的行為主觀惡性極大，在實施了故意殺人行為之後，試圖營造被害人失足墮亡的假象，逃脫法律制裁，社會危害性極強，被判處死刑。「對張、葉二人執行死刑是對社會正常法治秩序和人倫道德的最好維護。」

嗚呼！人固擇於禽獸夷狄也。禽獸夷狄於其配合孕養，知不相禍也，相禍則其類絕也久矣。如齊何議焉？買石刻其事，納之壙中，以慰禿禿，且有警也。 《禿禿記》曾鞏

文章再以唐宋八大家之一的曾鞏所作《禿禿記》舉例稱，禿禿之父孫齊依仗官勢，停妻騙娶，為了掩蓋自己的醜行，竟與後妻合謀殘忍的殺害了年僅5歲的禿禿。「古人尚且論到，人與禽獸本有區別，禽獸尚不食子，這種罪行需刻在石中，警醒世人。張波、葉誠塵的罪行已足夠被刻在歷史的恥辱柱上。」