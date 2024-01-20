重慶姐弟墮亡案｜狠父小三被判死刑未執行　生母：盼春節前有結果

2020年11月，重慶一對未滿3歲的姐弟，慘遭生父張波及其婚內出軌對象葉誠塵，共謀從15樓家中拋出墮地身亡。去年（2023年）5月11日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開宣判，維持對張波、葉誠塵的死刑原判。不過死刑並未執行，仍在申請覆核。



近日重慶姊弟的生母陳美霖受訪表示，這個案子到現在已有3年多的時間，「如果孩子還在姊姊都已經6歲可以上小學了」，她表示，「希望在春節前能有一個結果，能還孩子一個公道，能讓他們安息」。



據了解，生母曾接受內媒採訪曾說，對她來說，只要沒到他們被執行死刑的那一天，這件事就沒有結束，只有他們死，自己的人生才有可能繼續往前走。



2020年11月2日，重慶南岸區某小區發生一宗墮樓事件，2歲的姐姐和1歲的弟弟從15樓家中墮地身亡。案發當日影片顯示，兩名幼童墮樓後，生父張波曾癱坐地上，邊哭邊拍打雙腿，表現極為「悲痛」。惟警方偵查後發現，墮樓事件是故意殺人案，父親張波及其女友葉誠塵正是疑犯。

2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院對案件進行一審宣判，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。一審判決後，張波、葉誠塵提出上訴。

女兒曾試圖抓住窗框 生母：不可能原諒他們

最讓生母陳美霖心痛的是，當時一審判決公佈了很多細節，確認窗戶上有孩子的指紋。陳美霖說，這很可能是女兒掉下去的時候，本能地抓了一下窗戶。「知道這個細節，我整個人都崩潰了。我不停地去想，那一刻我的女兒有多害怕。之前也有朋友為了寬慰我，說孩子小，還不知道害怕，可能沒有怎麼遭罪，但是這個指紋意味著她什麼都知道。掉下去的時候她在下面，弟弟在她身上，她根本抓不住窗框。」

張波的前妻陳美霖多次表示不可能原諒張波和葉誠塵，今年1月，張波連寫3封信表達懺悔，請求原諒，但她與家人都不會認可，更懷疑對方是因二審開庭在即，「他們是想保命或其他目的」，她更回覆張波，「你知道嗎？只有自己坦然接受判決死去的才叫贖罪，想盡一切辦法拖延時間、只為苟活、只為逃避法律制裁，最後仍然難逃一死的叫懦夫」。

2023年4月6日，重慶市高級人民法院對案件進行二審公開開庭審理。經審理查明的事實與一審一致，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪，法院表示，一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。裁定駁回上訴，維持原判。對張波、葉誠塵的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。

姐弟墮樓位置。（網上圖片）

死刑覆核時間須數月到數年不等

據了解，中級人民法院、高級人民法院對被告人被判處死刑後，必須向最高人民法院申請死刑覆核。若最高人民法院核准死刑，原審人民法院則必須在收到死刑執行命令後7日內執行死刑。

若最高人民法院認為原判決事實不清，證據不足，或者適用法律有錯誤，者量刑不當的，即將案件發回重審。不過死刑的覆核時間沒有期限，一般數月到數年不等。