重慶姐弟墮亡｜狠父小三已被執行死刑　生母不幸患癌：與情緒有關

轟動一時的「重慶姐弟墮亡案」，兩名被告張波、葉誠塵，已於今年1月31日被法院執行死刑。據內媒報道，這對姐弟的生母陳美霖被診斷出甲狀腺腫瘤，目前已住院手術。



重慶墮亡姐弟案的生母陳美霖被診斷出甲狀腺腫瘤。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，陳美霖於去年5月案件二審宣判後，因心肌炎住院，被查出甲狀腺有問題。直至案件塵埃落定後，陳美霖再到醫院做進一步檢查，被診斷出甲狀腺乳頭狀惡性腫瘤。

周三（3月20日），陳美霖在朋友的陪伴下在醫院抽血、辦理住院流程，並進行了「全切手術」。陳美霖還在社交媒體中發布影片，片中她坐在病床上，說「腫瘤長得太後面，粘到喉返神經」，為了降低復發率，選擇了手術而不是腔鏡。

陳美霖表示，甲狀腺方面疾病誘因很大程度與情緒有關。孩子去世後，她在家中長期處於將自己關在房間內不愛說話的狀態，甲狀腺的病變可能和自己喜歡生悶氣、將悲傷的情緒積壓在一起有關。2020年案件發生前，陳美霖的母親也曾因甲狀腺癌動過手術。

墮亡姐弟的生母陳美霖。（封面新聞）

據早前報道，案發於2020年11月2日，重慶南岸區某小區發生墮樓事件，2歲的姐姐和1歲的弟弟從15樓家中墮地身亡。案發當日影片顯示，兩名幼童墮樓後，生父張波曾癱坐地上，邊哭邊拍打雙腿，表現極為「悲痛」。惟警方偵查後發現，墮樓事件是故意殺人案，父親張波及其女友葉誠塵正是疑犯。

今年1月中旬，陳美霖接受內媒採訪時表示，案件已過去有3年多的時間，「如果孩子還在，姐姐都已經6歲可以上小學了」，她並希望，「在春節前能有一個結果，能還孩子一個公道，能讓他們安息」，她亦表示，「只有他們死，自己的人生才有可能繼續往前走。」

及至今年1月31日，重慶市第五中級人民法院發布消息指，「重慶姐弟墮亡案」兩名被告張波、葉誠塵，被法院執行死刑。