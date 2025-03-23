台灣高山3月積雪成致命吸引力　一天尋獲4山友遺體　2人僅20多歲

強烈冷氣團為台灣高山地區帶來降雪，近日天氣雖放晴，但山上的積雪等美景成為山友致命的吸引力。南投縣消防局周日（23日）連續在玉山北峰、合歡西峰和深堀山找到4名行山遇難者遺體。



一對年約20多歲的男女山友22日疑於玉山主北峰叉路口「魔王坡」墮谷，搜救人員將遺體挪至平坦處，其後透過直升機將遺體吊掛下山。（南投縣消防局）

一對年約20多歲的男女山友22日疑於玉山主北峰叉路口「魔王坡」墮谷，搜救人員將遺體挪至平坦處，其後透過直升機將遺體吊掛下山。（中天）

一對年約20多歲的男女山友22日疑於玉山主北峰叉路口「魔王坡」墮谷，搜救人員將遺體挪至平坦處，其後透過直升機將遺體吊掛下山。（南投縣消防局）

現場如大型溜冰場，環境險惡。（南投縣消防局）

玉山魔王坡：一對20多歲男女墮380米山谷喪命

其中一對年約20多歲的男女山友22日疑於玉山主北峰叉路口「魔王坡」墮谷，失事地點深達380米，遺體被積雪覆蓋。因冰雪環境險惡，救援難度高，搜救人員周日（23日）歷時4個多小時將遺體挪至平坦處，其後透過直升機將遺體吊掛下山。

一名30歲男子獨攀合歡西峰失聯，經連日搜救後尋獲遺體。（南投縣消防局）

一名30歲男子獨攀合歡西峰失聯，經連日搜救後尋獲遺體。（南投縣消防局）

合歡西峰：30歲男倒臥溪溝處亡

一名30歲男子則於本月20日單獨攀登合歡西峰後，疑似因被夕陽美景吸引、延誤行程後失聯。消防人員周日下午利用空拍機空勘攔砂壩附近山域時，發現其倒臥於溪溝處，搜救人員前往確認已無呼吸心跳。

深堀山：49歲男疑失足墮溝後失溫亡

最後尋獲的49歲男子也屬獨攀，本月19日從屯原登山口入山，計劃經能高越嶺古道，挑戰尾上山、深堀山縱走，並於20日下山，卻也失去聯繫。當地消防局於21日接獲家屬通報後前往搜救，周日下午在深堀山域一處深溝中尋獲男子遺體，疑為失足跌落後、失溫而死亡。

南投縣消防局呼籲，近期適逢高山降雪，步道易結冰、濕滑且積雪導致路跡不明，攀登過程相當危險，容易造成意外，山友登山前務必確認山區氣候狀況，審慎評估登山路徑是否會因降雪產生風險。

玉山管理處表示，玉山園區3000米以上高山積雪已開始緩慢融化，經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險。（玉山管理處）

玉山管理處表示，玉山園區3000米以上高山積雪已開始緩慢融化，經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險。（玉山管理處）

玉山管理處：目前步道難以步行非常危險

玉山管理處周日表示，玉山園區3000米以上高山積雪已開始緩慢融化，經過夜間低溫後，清晨會呈現結冰狀態，步道難以步行非常危險，目前是玉山地區攀登危機最高的冰岩混合地形，冰晶雪景雖漂亮，卻潛藏高度危機。

管理處表示，還未上山的山友請審慎評估是否取消行程，千萬別被好天氣騙；已上山山友務必依雪季管制措施備妥冰爪、冰斧、頭盔雪季3寶，且須正確使用，專注每一步落腳，以避免失足滑落墜谷。