陸配網紅「亞亞」鼓吹武統被逐　拒離台灣　喊冤：是對我人格謀殺

在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）因發布涉武統言論影片而遭台灣廢止其在台依親居留許可，並被處分要在25日（周二）前離境。劉振亞24日（周一）接受台媒採訪時表示，她覺得自己沒有錯，也不會主動離開，甚至沒有購買機票。對此，台移民署表示，若劉振亞25日深夜沒有自行離境，將強制執行。



身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

劉女接受台媒《TVBS新聞網》採訪時，指這是冤案，是對她進行人格謀殺，「如果我離開了，就是接受這不實指控」。

劉女稱已提出抗告，強調個人立場主張和平統一，非鼓吹武統，之前影片闡述有關武統言論是在分析武統可能帶來的危險性。劉振亞說明，「寶島上插滿五星旗」一席話不一定是武統，也可能是和平統一，祖國強大是中國人驕傲的事情。

她又提到放心不下孩子，原本應陪伴孩子度過家庭災難，若被驅離後孩子不只失去母親，還要承受不公正的傷害。

發長文稱「兩岸的統一是歷史的必然」

劉女同日又發長文《亞亞給台灣同胞的一封信》稱，「很多人可能不了解，甚至不願意了解大陸的進步。但作為一個經常往返兩岸的人，我看到的是一座座高樓拔地而起，高鐵網絡四通八達，城市面貌日新月異。這些實實在在的進步讓我感到自豪，也讓我更加堅信，兩岸的統一是歷史的必然」。

長文又稱，「兩岸統一不僅有利於經濟發展，還能避免戰爭的風險。大陸的進步和潛力是顯而易見的，統一後的兩岸將能夠共享更多的資源和機會」。

台媒又指，劉女25日將在一個民間團體聲援下，赴台內政部要求撤銷行政處分。

曾稱「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」

據早前報道，劉女於包括TikTok、YouTube等各大影片平台創立「亞亞在台灣」帳號，錄製多條「統戰影片」，宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」，以及「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」、「（台灣）對抗大陸自不量力」等，遭台灣網民檢舉。

台灣移民署表示，政府尊重言論自由，但劉女公開發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論，影響社會安定。