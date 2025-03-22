蔣家第4代蔣友青宣布扎根杭州 拍抖音曬新生活 掀兩岸網友論戰
撰文：TVBS新聞網
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「蔣家第四代」蔣友青日前突然在個人抖音上傳一部影片，並宣布自己下定決心要「扎根杭州」嘗試新生活，並與網友分享他的創業工作室。
影片曝光後，立刻在內地、台灣網路上引發熱烈討論。
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蔣友青近年便經常前往內地著名景點觀光，還曾至位於浙江省寧波市奉化區的蔣家故居，與當地的長輩、民眾們閒話家常。此外，他在本月20日突上傳自己的第一部抖音短片，除了透露自己想嘗試新生活、透過抖音分享他的生活狀態，還震撼宣布將「扎根杭州」。
蔣友青近日一共上傳了2部影片，第一部是向網友們介紹自己在杭州的新基地（員工宿舍），從中也可看到宿舍後幾乎沒有什麼家具，讓他無奈自嘲，「反正扎根的過程就是這樣」。至於第2部影片則是簡單介紹工作室，迄今他已獲得6.9萬名粉絲追蹤、10.8萬人按讚。
蔣友青「扎根杭州」的消息曝光後，內地網友們紛紛送上祝福，
「友青你發福了，要控制飲食，你瘦點比較帥」
「氣息比在台灣時好多了，希望你在內地創業成功」
至於部分台灣網友則諷刺，
「要拿美國護照去反攻內地嗎」
「這樣算不算不孝」
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但也有人替他緩頰，
「蔣家本來就是浙江人」
「就回老家發展，有什麼好氣的」
蔣友青在「蔣家第4代」中年紀最輕，從小就在美國求學定居，即使不常在鏡頭前亮相，卻曾引發不少爭議。其中他在2024年8月前往寧波祭祖時，還曾公開批評賴清德，稱對方只是「省長」。
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