陸配言論遭台移民署驅逐　因此竟改台灣麻將規則：不能說｢五筒｣？

在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（網民「亞亞在台灣」）多次拍片宣揚要「收復台灣」，又表示「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」。這些「武統」言論引發島內關注，台灣移民署3月15日表示，將先依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，且已要求近日出境。而與「亞亞」發表過相似言論的陸配也陸續遭到台灣移民署約談。



對此，台灣國民黨立委翁曉玲表示，以後在台灣打麻將時不能說「五筒」，因為與「武統」同音，要說「五餅」。



翁曉玲在Facebook發文表示，打麻將重要提醒！以後在台灣打麻將時不能說「五筒」（武統），會違反國安法、反滲透法，還可能依軍法處置，要講「五餅」切記！切記！「週末輕鬆一下，博君一笑」。

翁曉玲在Facebook發文

據此前報道，「亞亞在台灣」的帳號屬於嫁到台灣的大陸籍配偶劉女，其在TikTok、YouTube等社交平台皆有開設賬戶，討論配偶赴台生活的日常。惟近期，劉女開始拍攝「統戰」影片宣揚「兩岸統一」，並發表「台灣是中國不可分割的一部份」，以及「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」等言論。

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台灣移民署證實，接獲民眾舉報後，初步檢視劉女上傳的影片，已涉及統戰、武力入侵台灣、矮化台灣主權及危害國家安全與社會安定的行為，因此依陸配在台相關法規，約談劉女到案說明。

台灣移民署指出，劉女恐涉犯《台灣地區與大陸地區人民關係條例 》等，最嚴重可令劉女強制出境，目前還在持續釐清並展開調查。