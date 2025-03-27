小紅書30天內訪問用戶位置信息7萬次惹私隱安全疑慮　客服回應

多位小紅書用戶皆在近日反映小紅書後台持續高頻獲取用戶位置信息，當中有用戶最高3天內被訪問1.7萬次，包含定位、照片與影片、設備狀態、日程、剪貼板等，甚至淩晨未使用軟件時段仍有高頻操作。事件引發網民憂慮私隱安全。周三（26日），小紅書官方客服表示，平台不會泄露用戶私隱信息。



據內媒《九派財經》報道，用戶小V（化名）偶然看到有人抱怨小紅書後台訪問量過高，好奇之下，便點開安卓手機的私隱項查看，結果發現自己的數據同樣驚人，近30天內，小紅書應用訪問總量高達9.2萬次，比第二位、只有911次的微信高出許多。全部應用行為記錄顯示，地址訪問高達7.1萬次，是最頻繁，僅3月25日當天就訪問了2148次。

小V的手機近30天內小紅書應用訪問總量高達9.2萬次，遙遙領先於第二位的微信。（九派新聞）

另一用戶杏兒（化名）也透露其應用記錄顯示近30天小紅書的訪問記錄近5萬次，其中定位訪問4.6萬次。僅3月25日18時19分的短短一分鐘，小紅書就分別訪問了她的設備狀態15次、音頻文件7次、影片文件7次、照片文件7次、剪貼板1次。

僅3月25日18時19分這短短一分鐘，小紅書分別訪問了杏兒的設備狀態15次、音頻文件7次、影片文件7次、照片文件7次、剪貼板1次。（九派新聞）

報道指，早在2024年7月，社交平台上已有人提出「小紅書一直在獲取定位」的問題，相關筆記超過7萬篇。有iOS用戶發現，即使不使用軟件，只要不關閉後台，劉海區域的藍色定位圖標會常亮。

早在2024年7月，社交平台上已有人提出「小紅書一直在獲取定位」的問題。（九派新聞）

而發現上述問題後，小V已緊急關閉了小紅書多項訪問權限，改為「訪問時詢問」。周三，當其再次查看訪問數量，發現已恢復正常。小紅書官方客服解釋，是因為「附近」功能需要用戶地址信息，然而小V稱其從未使用過該功能，甚至不問客服的話根本不知道還有這麽個功能。杏兒則表示，近期在小紅書發筆記常被提示「要不要帶上位置發布」，即使她通常拒絕，但未料後台訪問定位的次數依舊居高不下。

小V緊急關閉了小紅書多項訪問權限，改為「訪問時詢問」。當其再次查看訪問數量，發現已恢復正常。圖為關閉前後對比。（九派新聞）

小紅書官方客服周三回應記者查詢時則表示，當用戶選擇打開小紅書相關權限，便會就出現上述情況，強調這是正常的，平台不會泄露用戶私隱。