鄭永年斥賴清德17條太莽撞：北京絕非無能，只是極力克制武力

賴清德3月13日公布「17條國安策略」，引發國台辦強烈譴責，令兩岸關係進一步惡化。針對此舉，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年3月26日在博鰲亞洲論壇2025年年會受訪時表示，賴清德的作法「非常危險」，並指出「中國大陸一直克制自己不要使用武力」。



台媒《中時新聞網》報道，鄭永年受訪時指出，「從來沒有像中國那樣的一個大國有能力解決問題，但是克制自己不用武力去解決問題。你無論碰到美國也好，或者任何一個大國，如果想要解決（領土主權）問題，肯定是訴諸武力。現在無論台灣問題也好，南海問題也好，北京就是克制自己不要使用武力，還是盡可能的來使用和平的方式來解決這些問題」。

鄭永年進一步強調，「我們從來沒有說，我們要放棄以武力的方式來解決這個問題。如果台灣最後滑向了台獨，如果獨立了，中國大陸肯定要用武力的，100％用武力的」。

鄭永年並點出台灣問題在中美眼中的性質不同：台灣對中國大陸14億人來說，它是主權問題，而對美國來說，台灣只是一個地緣政治問題。這是兩個不同性質的問題，這些年，西方有人故意混淆台灣問題跟烏克蘭問題，這是完全兩碼事。

鄭永年直言，烏克蘭是一個獨立主權國家，台灣從來不是一個獨立主權國家，也不會是。「所以賴清德不要那麼莽撞，實際上他最近的動作很危險，非常危險」。

鄭永年強調，北京對台灣問題並非無力處理，而是出於戰略克制，「並不是中國沒有能力來解決台灣問題，我們是在克制，我們盡量的用和平的方法來解決問題」。