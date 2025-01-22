鄭永年預測中美共管南海　涉台或推「第四公報」

美國總統特朗普上任後，中美關係面臨新局勢。中國學者、香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院長鄭永年近日在《大灣區評論》發表文章，預測未來中美關係將迎來10大機遇，其中包括兩國關係由「脫鉤」轉向「融合」，並可能在台灣問題上透過談判達成新的共識，即所謂的「第四公報」。



鄭永年認為，未來中美關係的改善將涵蓋經濟合作、國際事務及南海衝突等多領域。他表示，特朗普推動「讓美國再次偉大」的政策目標，尤其致力於振興美國製造業，為中美在產業鏈整合方面的合作提供新契機。「中國可憑藉其完善的產業鏈體系，為美國製造業的回歸提供平台，進一步促進中美經濟的深度融合。」

鄭永年預測未來中美關係將迎來10大機遇，其中包括兩國關係由「脫鉤」轉向「融合」，並可能在台灣問題上透過談判達成新的共識，即所謂的「第四公報」。（資料圖片）

針對南海議題，鄭永年分析，特朗普對戰爭態度明顯規避，這或為中美探索南海「共同管理」提供契機。他建議中美雙方建立健全的軍事溝通機制，有效管控意外遭遇風險，避免局勢升級為熱戰。

關於台灣問題，鄭永年指出，特朗普在國際關係中重視實用主義，擅長在複雜局勢中尋找交易空間。「中美可透過談判與交易，就台灣問題達成新的共識，即所謂的『第四公報』。」鄭永年進一步表示，此舉將標誌著美國在台灣問題上的立場由模糊或默許台獨轉向明確反對台獨。

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此外，他還提到，中美在俄烏停火、中歐關係緩和等國際事務上，也有望實現更多合作。鄭永年在文章最後呼籲，中美雙方應以更加開放與建設性的態度，為全球和平穩定作出貢獻。