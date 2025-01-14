China Travel｜去年6.1億人次出入境　免簽入境外國人同比翻倍

《央視新聞》消息，1月14日，中國國家移民管理局發布2024年移民管理工作主要數據，數據顯示，2024年中國全國移民管理機構累計查驗出入境人員6.1億人次，免簽入境外國人2011.5萬人次、同比上升112.3%。



2024年8月3日，珠海邊檢總站拱北邊檢站迎來出入境旅客流量高峰。（央視新聞）

數據顯示，2024年，中國全國移民管理機構累計查驗出入境人員6.1億人次，同比上升43.9%；其中內地居民2.91億人次、港澳台居民2.54億人次、外國人6488.2萬人次，同比分別上升41.3%、38.8%、82.9%。

2024年12月17日，中國過境免簽政策全面放寬優化。過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。（央視新聞）

共簽發普通護照2331.9萬本、內地（大陸）居民往來港澳台證件簽注9451.4萬張（件）次，同比分別上升26.5%、9.8%，簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證257.8萬張，相較2023年疫情後集中辦證高峰稍有下降；簽發外國人簽證證件259.7萬本次、同比上升52.3%，免簽入境外國人2011.5萬人次、同比上升112.3%。