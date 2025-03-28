中國研發「海上移動港口」備戰2027？分析：可支援兩棲攻台行動

解放軍近期研發的兩款海上裝備引起國際防務專家高度關注，包括能迅速搭建臨時碼頭的登陸駁船，以及具備深海切斷能力的強力電纜切割器。儘管這些技術具備一定民用潛力，但專家普遍認為，其軍事用途不容小覷，特別是在台海局勢升溫之際，可能對台灣構成潛在威脅。



美媒報道，近日一段在內地社群平台短暫流傳的影片顯示，三艘大型駁船停泊於廣東湛江海灘，透過橋樑連接，形成長達800公尺的臨時碼頭。經地理定位後確認，該地點鄰近中國解放軍南海艦隊總部，引發外界關注。

中國研發新型登陸駁船，其軍事用途不容忽視。（網絡照片）

美國防務專家達姆（J. Michael Dahm）與舒加特（Thomas Shugart）分析，該項技術的關鍵在於能在偏遠海灘或受損港口，每小時卸載數百輛車輛，有助於加強解放軍在奪取制空與制海權後的兩棲作戰能力。「這些駁船設計與二戰時英軍在諾曼第登陸所用臨時港口類似，可升降調整以適應不同水域地形，甚至能將裝備直接運輸至海岸公路。」

不過，兩位專家在受訪時皆指出，這類大型駁船在戰時行動遲緩、易受攻擊，預料僅會在戰事第二波登陸時使用，以確保已掌握制空、制海乃至局部陸上控制權。

與此同時，有媒體報道，內地研究人員近日聲稱，已研發出可在4000公尺深海作業的電纜切割器，並強調該裝備可精確切斷海底電纜。此舉引發外界關注，尤其近期台灣周邊海底通訊電纜多次出現異常受損。

新加坡國防專家高林（Collin Koh）表示，雖然電纜切割技術廣泛應用於維護作業，但若放置於當前的政治情境下，則更具威脅性。他指出，近期大陸船隻曾出現在台灣與波羅的海周邊海域，與電纜受損時點頗為吻合，疑點重重。

高林強調，戰爭情境中，中方若刻意切斷台灣對外通訊，可能引發恐慌，干擾軍事協調，然而目前技術仍可能處於實驗階段，是否已進入實戰部署仍待觀察。

針對中國軍事現代化動向，美國情報機構曾評估，習近平已要求解放軍於2027年前具備攻台能力。達姆分析認為，這些駁船只是北京軍事準備的一部分，真正值得注意的是，解放軍正全方位提升戰力，「以確保在未來數年內，若高層下令，他們能夠行動」。